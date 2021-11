Česko – Estonsko 2:0. Výhra na závěr, druhé místo reprezentaci uniklo

Češi slaví trefu Jakuba Peška do sítě Kuvajtu • Pavel Mazáč (Sport)

Fotbalisté národního týmu uzavřeli kvalifikaci o MS 2022 výhrou 2:0 nad Estonskem. Na druhé místo ve skupině sice nedosáhli, i tak postupují do baráže, kde budou nenasazení. První gól utkání na Letné vstřelil po necelé hodině hry Jakub Brabec, pojistku přidal Jan Sýkora.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého navázali na březnovou venkovní výhru nad Estonskem 6:2 a soupeře zdolali i v pátém vzájemném duelu. Mužstvo stejně jako ve čtvrteční přípravě proti Kuvajtu vedl asistent trenéra Jiří Chytrý místo hlavního kouče Jaroslava Šilhavého, jenž má koronavirus.

Češi měli už od víkendu jistotu, že se dostanou do březnového play off o světový šampionát v Kataru v příštím roce přinejhorším coby jeden ze dvou vítězů skupiny Ligy národů. Vzhledem k remíze Walesu s Belgií obsadili reprezentanti v kvalifikační skupině E se 14 body třetí místo a v baráži nebudou nasazeni. V semifinále tak nastoupí venku.

Čeští trenéři udělali čtyři změny v základní sestavě oproti čtvrtečnímu přípravnému utkání s Kuvajtem, který reprezentanti vyhráli 7:0. Jen na lavičce začal kapitán Souček, jemuž v případě žluté karty hrozilo, že by přišel o semifinále play off. Do branky se vrátila gólmanská jednička Vaclík, na levém beku hrál Novák a v útoku dostal přednost Vydra.

Český celek byl v rekordním 17. utkání v kalendářním roce od úvodu aktivnější, přes defenzivu Estonců se ale zpočátku těžko prosazoval do šancí. V 26. minutě se Vydra dostal mimo střelecký úhel. Krátce nato musel kvůli zranění střídat Pešek a nahradil ho Sýkora. Ten si těsně před pauzou naskočil na Coufalův centr z pravé strany, ale hlavou zamířil těsně nad.

V 58. minutě napřáhl Sadílek a Estonce zachránil dobrým zákrokem Igonen. Z následného rohu už favorit udeřil. Po Sadílkově centru a zmatku ve vápně se přitlačil k míči Brabec a zblízka otevřel skóre. Připsal si druhý gól za reprezentační „áčko“.

V 68. minutě po dalším rohu zůstali ležet dva Češi, Zima dokonce s krvavým šrámem, ale izraelský rozhodčí penaltu neodpískal. Estonci, kteří se v poslední době výsledkově i herně zlepšili, po inkasovaném gólu přidali a v 83. minutě byli blízko senzačnímu vyrovnání. Za vápnem po otočce vypálil střídající Zenjov a domácí zachránil brankář Vaclík.

Za dvě minuty favorit definitivně rozhodl. Po chybě v estonské obraně vysunul Kopic Sýkoru a ten prostřelil Igonena. Plzeňský křídelník navázal na dvě branky ze čtvrtečního přípravnému duelu s Kuvajtem. Reprezentanti se vítězně rozloučili s kalendářním rokem, během něhož v létě postoupili do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Příště už je na konci března čeká play off o světový šampionát.