Chytrý: Souček? Byly dvě varianty. Nevole u Krmenčíka má své důvody

Ceníte si výhry, nebo vás mrzí konečné třetí místo v kvalifikační tabulce?

„Rozdělil bych to na dvě části. Jsme rádi, že jsme kvalifikaci završili vítězstvím. O našem umístění rozhodla spíš nepovedená pasáž na podzim, kdy jsme prohráli v Belgii a nedokázali porazit Wales. Pak jsme museli spoléhat na souhru dalších okolností. Teď jsme udělali, co jsme mohli, ale v konečném součtu to nestačilo a musíme to přijmout.“

Berete kvalifikaci jako neúspěch?

„Nemyslím si, že by to z naší strany bylo neúspěšné. Na EURO jsme těžké zápasy dokázali zvládnout, v kvalifikaci ne, tak to je. Naším cílem bylo barážové umístění, které jsme si uhráli díky předchozím výkonům v Lize národů. Pomýšleli jsme na víc, ale celkově to bereme jako splněnou práci.“

Proč musel brzy střídat Jakub Pešek?

„Kubu Peška jsme museli vystřídat, protože tam byl svalový problém. Těžký terén dělal klukům problémy, bylo to náročné. Honza Sýkora, který šel na brzy na hřiště, potvrdil, že má formu, hraje dobře, prospělo mu hostování v Plzni. Jsme rádi, že to na srazu vyjádřil i střelecky.“

Co rozhodlo pro šetření kapitána Tomáše Součka?

„Měli jsme dvě pracovní varianty. Byla v nich přímá úměra s tím, jaká byla šance hrát o druhé místo ve skupině a dostat se na nasazenou pozici pro baráž. Jak se ta možnost posunula do oblasti teorie, dali jsme přednost tomu, že Tomáš nenastoupil. Na tom těžkém terénu šlo o obrovské riziko (že by mohl dostat kartu, která by ho vyřadila pro baráž). Dali jsme přednost jistotě, aby byl v play off k dispozici.“

V baráži narazíte jako nenasazený tým venku na těžkého soupeře. Kdo by vám mohl ze šestice týmu nejvíc sedět?

„Nebude to tolik o tom, že hrajeme venku, už jsem říkal, že třeba na EURO proti domácímu Skotsku jsme to zvládli. Spíš to bude o soupeři, kterého dostaneme, to bude pro naše šance důležitější. Osobně bych preferoval Skotsko nebo Wales. Máme s nimi pozitivní zkušenost, dostatek informací, příprava na ně by byla snažší. Kluci se v zápasech proti nim už přesvědčili, že na ně mají, to by nám mohlo z psychologického hlediska pomoct.“

Řešili jste v kabině, že diváci pískali na Michaela Krmenčíka?

„V první řadě kvitujeme atmosféru, byla výborná a hrálo se nám dobře. Takové jsou pocity zevnitř týmu, hráči to mají rádi a ocenili to. Pro Michaela je to složitější, ta nevůle ze strany fanoušků má nějaké důvody, musí se s tím vypořádat.“

Konzultoval jste taktiku během zápasu s trenérem Šilhavým, který nemohl být přímo u týmu?

„Stejně jako v minulých zápasech jsme byli s trenérem po celou dobu ve spojení. Kdy měl pocit, že do toho chce vstoupit, ozval se, stejně tak, když jsme něco chtěli konzultovat my. Probírali jsme střídání, měli jsme nachystané nějaké varianty. Rozhodnutí jsme dělali společně, trenér byl u všeho, co jsme potřebovali rozseknout. Konečné rozhodnutí bylo schválené Jardou. Kdykoliv chtěl, měl do toho možnost vstoupit, stejně jako my.“

Na čem musíte do jarní baráže zapracovat?

„Na podzim to bylo těžké, cítili jsme, že tým není v takové pohodě, neměl sílu, drajv. Musíme se podívat na to, v jakém složení jsme odehráli EURO a kolik hráčů jsme pak museli během pár měsíců protočit. Nebylo to úplně vyladěné, ale snažili jsme se z toho v rámci možností vytěžit, co šlo. Jsme rádi, že jsme splnili úkol a dohráli to na barážové pozici. Potřebujme, aby na jaře byli kluci zdraví, pravidelně hráli a mohli to zase zastabilizovat. To je pro nás klíčové, abychom mohli od týmu čekat zase víc.“