Brutální česká cesta na MS: Anticena pro hvězdy, šampioni i rivalové

Za závěr kvalifikace by měli Portugalci dostat nějakou anticenu, zápas se Srbskem jim stačil zplichtit, ke všemu vedli, přesto Dušan Tadič zavelel k šokujícímu obratu. Pořád jde ale o jeden nejlepších výběrů světa, šampiony z EURO 2016 a stále hladovým Cristianem Ronaldem na hrotu. Právě 36letý fenomén rozhodl zápas s Českem na šampionátu v Polsku 2012 a poslal Bílkův tým domů jediným gólem utkání. Hlavní hvězdy: Cristiano Ronaldo (Manchester Utd.) Bernardo Silva (Manchester City) Diogo Jota (Liverpool)

Na jeho místě by se čekalo možná spíš Rakousko, druhou příčku za suverénním Dánskem ve své kvalifikační skupině ale zabralo Skotsko, přičemž severského soupeře dokázalo jako jediné skolit. S tamním fotbalem má Česko na klubové i reprezentační úrovni bohaté zkušenosti, předchozí střety vyvolaly spousty emocí, viz kauza Ondřeje Kúdely. Nebo také nafilmovaná penalta Jana Rezka, která Česku pomohla v baráži na mistrovství Evropy 2012.

WALES

Poslední vzájemný zápas: Česko - Wales 2:2 (kvalifikace MS 2022)

Celková bilance: 7 – 6 – 4 (19:14)

To, co se čekalo od české reprezentace, zvládl Wales. Tedy druhé místo za favorizovanou Belgií a z dvojzápasu s výběrem Jaroslava Šilhavého čtyři cenné body. Součkovi a spol. ani jeden zápas v kvalifikaci proti ostrovnímu soupeři nesedl, šl by sice o papírově hratelnějšího soupeře, nicméně i tak velmi nepříjemného.

Hlavní hvězdy: Gareth Bale (Real Madrid) Ben Davies (Tottenham) Aaron Ramsey (Juventus)