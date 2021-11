Vysvědčení za kvalifikaci: nejlepší byl Vaclík a marodi. Kdo zklamal?

Jak jsme ohodnotili hráče reprezentace za kvalifikaci na MS? • FOTO: koláž iSport.cz Třetí místo, na jaře baráž. Tak skončila pro českou reprezentaci kvalifikace o mistrovství světa v Kataru. Jak si vedli jednotliví hráči během osmi zápasů v roce 2021? Podívali jsme se detailně na fotbalisty, kteří odehráli aspoň 200 minut, a rozdali jim za kvalifikaci vysvědčení jako ve škole. Největší pochvalu zaslouží brankářská jednička Tomáš Vaclík, existují však bohužel i propadáky.

Tomáš Vaclík (32) 7 zápasů, 553 minut 3 čistá konta Průměrná známka Sportu: 6,2 Vysvědčení: 1 Zkušenost, spolehlivost, charakter. Přestože se ještě na jaře spekulovalo o tom, zda by reprezentační brána neměla patřit spíš Jiřímu Pavlenkovi nebo Ondřeji Kolářovi, Vaclík pro další tyto debaty nedal nikomu důvod. Včetně letního EURO 2020. Patřil mezi klíčové muže Šilhavého výběru s nejstabilnější výkonností. Když bylo třeba, vytáhl důležitý zákrok a mužstvo podržel. Snažil se i konstruktivně rozehrávat. Velká jistota. S Olympiakosem Pireus má nakročeno k postupu do jarní fáze Evropské ligy, což je i pro přípravu na baráž skvělá zpráva. Foto Pavel Mazáč / Sport

Vladimír Coufal (29) 5 zápasů, 446 minut 0 gólů + 0 asistencí Průměrná známka Sportu: 5,6 Vysvědčení: 2 Na své pravé straně skoro ani nepotřeboval kolegu křídelníka, tradičně si ji totiž uzmul celou pro sebe. Bezpečně bránil, vyrážel vpřed a tam vysílal do vápna jeden ostrý centr za druhým. U tohoto se nicméně zastavme. Jediné, co Coufalovi kazí vysvědčení, je nula v kolonce branek i asistencí. Koresponduje to nicméně s tím, že ani ve West Hamu mu to během podzimu tolik nelepí, co se týče přihrávek na gól. Rozhodně mu v tomto ohledu nepomohl fakt, že Patrik Schick odehrál jen čtyři duely. Jinak by měl „Cuf“ čísla výraznější. Foto Pavel Mazáč/sport

Aleš Matějů (25) 4 zápasy, 360 minut 0 gólů + 0 asistencí Průměrná známka Sportu: 4,0 Vysvědčení: 4 Jeden z největších otazníků realizačního týmu. Díky absencím Jana Bořila či Pavla Kadeřábka se na podzim dostal do základní sestavy, ale výkonnostně životní příležitost nepotvrdil. Ani na levé, ani na pravé straně obrany, když chyběl Vladimír Coufal, neobstál. Přitom v pětadvaceti letech už má Matějů něco za sebou, čekalo by se, že bude hrát odvážněji s chutí něco vymyslet, přečíslit soupeře, připravit gól. Nestalo se. Navíc netakticky dopřával protivníkům i dost velká okénka za sebou. Foto Pavel Mazáč / Sport

Jan Bořil (30) 3 zápasy, 270 minut 0 gólů + 0 asistencí Průměrná známka Sportu: 5,7 Vysvědčení: 2- Také on pomohl ke slušnému rozjezdu. Úvodní dvojici zápasů zvládl na solidní úrovni. Jenže ve Walesu zklamal. Zaspal u velké šance Balea. Když se blížil závěr utkání, nechal se přeskočit Jamesem, který rozhodl o ústupu Česka na třetí figuru ve skupině. Tím pro něj putování kvalifikací skončilo. Po EURO se zranil a do dalších zápasů už nezasáhl. Pro Jaroslava Šilhavého je logickou volbou číslo jedna na levou stranu obrany. Aleš Matějů, ani Filip Novák coby náhradní varianty nepřesvědčili. Je ale velkou otázkou, zda se slávista stihne dát do března zdravotně do kupy. Foto Michal Beránek Sport

Tomáš Kalas (28) 3 zápasy, 270 minut 0 gólů + 0 asistencí Průměrná známka Sportu: 5,0 Vysvědčení: 3 Do děje naskočil až po velmi dobře zvládnutém mistrovství Evropy, kde patřil k oporám čtvrtfinalisty. Během úvodního březnového triptychu (Estonsko, Belgie, Wales) byl zraněný. Na podzim ale nenavázal na letní výkony. Měl být šéfem defenzivy v Belgii, jenže této role se zhostil jen velmi průměrně. Nezářil proti Bělorusku a ani v zásadní odvetě s Walesem. Sice nevyrobil dramatickou chybu, ale reprezentace od něj potřebovala výrazně vyšší konzistentnost i míru jistoty. Foto Michal Beránek (Sport)

Ondřej Kúdela (34) 3 zápasy, 266 minut 0 gólů + 0 asistencí Průměrná známka Sportu: 6,3 Vysvědčení: 1- Pokud je v obvyklé formě, nemá Česko lepšího stopera. Skvěle odehrál úvodní tři utkání kvalifikace, obzvlášť v situaci, kdy bylo jen pár dní poté, co v Glasgow tajuplně rozmlouval s Kamarou… Národnímu týmu pomáhal chytrou a přesnou rozehrávkou, inteligentním čtením hry a v dobrém smyslu bohorovností při řešení složitých situací uvnitř i vně vlastního pokutového území. Na zbytek kvalifikace ale defenzivní elegán koukal už jen z gauče. Neutěšený zdravotní stav mu neumožnil další angažmá v dalších partiích. Foto Michal Beránek / Sport

Ondřej Čelůstka (32) 5 zápasů, 444 minut 0 gólů + 0 asistencí Průměrná známka Sportu: 4,6 Vysvědčení: 3- Nepřesvědčil, že by měl být do budoucna mužem, na kterém by měla defenziva Čechů stát. Dřív, když ho do nároďáku vytáhl krátce po své inauguraci kouč Jaroslav Šilhavý, to přitom tak bylo. Působil velmi spolehlivě, přestupem do Sparty jako by se to vytratilo. Téměř v každém utkání se Čelůstka nevyvaroval chyby, která vedla k šanci soupeře. A to i proti slabším celkům... Zkušenému obránci logicky nepomáhaly ani časté zdravotní problémy, po kterých je složité vracet se do optimální formy. Foto Pavel Mazáč / Sport

Tomáš Holeš (28) 5 zápasů, 334 minut 0 gólů + 0 asistencí Průměrná známka Sportu: 5,5 Vysvědčení: 3 Zazářil doma proti Belgičanům (1:1), kde bezchybným výkonem pomohl přistřihnout křídla hvězdnému Kevinu De Bruynemu i obrovitému Romelu Lukakuovi. Postupem času ale Holeš doplácel hned na několik věcí. Na šíbování v sestavě, protože neměl jasnou pozici ani ve středu zálohy, ani na stoperu. Na zdravotní problémy. A na Slavii v útlumu. Bylo by fajn, kdyby už se Slavií najel na starou notu a probojoval se s klubem do jarní fáze Konferenční ligy. Jeho rozpoložení může totiž v baráži dost výrazně ovlivnit i roli Tomáše Součka na hřišti. Foto Michal Beránek (Sport)

Tomáš Souček (26) 7 zápasů, 630 minut 3 góly + 0 asistencí Průměrná známka Sportu: 6,1 Vysvědčení: 2 Kvalifikaci odšpuntoval famózním způsobem: hattrickem proti Estonsku. I nadále si sice držel solidní standard, ale postupem času trochu uvadal. Zejména co se týče podpory ofenzivy, což však bylo dáno jeho obrannými úkoly od realizačního týmu. Navíc se vedle něj dost střídali parťáci ve středu zálohy, to mělo na celkové součinnosti určitě taky klid. V baráži bude nároďák kapitána potřebovat ve stoprocentní formě a ideálně s gólovou nadstavbou, jinak může Kataru zamávat. Foto Pavel Mazáč (Sport)

Alex Král (23) 5 zápasů, 220 minut 0 gólů + 0 asistencí Průměrná známka Sportu: 4,3 Vysvědčení: 4- Suverénně největší zklamání kvalifikačního cyklu. Z kudrnatého kluka, kterého Česko milovalo poté, co zařídil postup na mistrovství Evropy, se stal zničehonic jen stín. Ani v jednom zápase nepřesvědčil, zklamání střídalo rozčarování. Navíc opustil pevnou pozici v základní sestavě. Z hráčů, kteří během sady osmi zápasů odehráli alespoň 200 minut, má druhou nejhorší průměrnou známku v hodnocení deníku Sport. Snad prožívá jen přechodné období. Pokud se vrátí do formy, může být nesmírně zajímavým prvkem v barážových bojích. Foto Pavel Mazáč / Sport

Antonín Barák (26) 7 zápasů, 474 minut 2 góly + 0 asistencí Průměrná známka Sportu: 5,5 Vysvědčení: 2- Po Provodově zranění a Daridově konci se mu otevřelo místo v sestavě. Šance se zhostil dobře, rozhodně lépe než třeba vyčichlý Alex Král. Barák jediným gólem rozhodl utkání v Ostravě proti Bělorusku, na ofenzivu mužstva měl velký vliv, i co se týče předfinální fáze. Do nároďáku přenášel pohodu z Hellasu Verona, ale na mezinárodní úrovni by to občas chtělo ještě zrychlit. Zejména lokomočně, ale i reakčně v přepínání. Tyto detaily mohou v březnovém boji o Katar rozhodovat. Foto Pavel Mazáč (Sport)

Lukáš Provod (25) 3 zápasy, 234 minut 1 gól + 0 asistencí Průměrná známka Sportu: 6,3 Vysvědčení: 1 Vzpomínáte? Krásně si navedl míč a z dvaceti metrů vypálil do belgické brány černou díru. Eden byl v tu chvíli v rauši a Česko vedlo 1:0 nad megafavoritem. První trojici březnových zápasů odehrál vážně skvěle, ve všech případech patřil k nosným hráčům týmu. Rychlost, přímočarost, tah na bránu, rozhodnost, nebojácnost. Národní tým čerpal po hrstech z jeho herních kladů. Jenže i on se zranil a ve zbytku kvalifikace se neobjevil. Jaká to škoda! Foto Michal Beránek (Sport)

Jakub Jankto (25) 4 zápasy, 282 minut 1 gól + 2 asistence Průměrná známka Sportu: 6,5 Vysvědčení: 2 V každém zápase živý, vysoce aktivní, precizní v zahrávání standardních situací. Kvalifikaci odpálil gólem a přihrávkou v úvodním duelu v Estonsku. Skvěle zahrál i v domácím utkání s Belgií, kdy nahrál na gól Lukáši Provodovi. Pokud si plnil i defenzivní úkoly, měl v něm Šilhavý komplexního hráče a vyřešenou levou stranu. Nevyšel mu však zápas proti Bělorusku v Ostravě. Pak se v Getafe zranil a do dalších duelů reprezentace nezasáhl. Je potřeba, aby se dal dohromady a získal zpátky pozici v klubu. Česko bude v březnu jeho entuziasmus potřebovat. Foto Pavel Mazáč / Sport

Jakub Pešek (28) 5 zápasů, 260 minut 1 gól + 0 asistencí Průměrná známka Sportu: 5,3 Vysvědčení: 2 Po letním přestupu do Sparty si získal poměrně pevnou pozici v základní sestavě. Premiérovou brankou v národním týmu se uvedl proti Walesu. To bylo na potlesk. I na evropské úrovni platila jeho rychlost a dravost, nebál se soubojů jeden na jednoho. V tomto směru je v českém týmu naprostou výjimkou. Ale třeba v zápase v Belgii pochopil, že světoví hráči umějí o dost víc. Jen rychlost vždycky nestačí… Foto Pavel Mazáč (Sport)

Matěj Vydra (29) 8 zápasů, 263 minut 0 gólů + 0 asistencí Průměrná známka Sportu: 4,8 Vysvědčení: 4 V národním týmu se pořád čeká na jeho rozkvět. V kvalifikaci nevstřelil gól, nepřipsal si žádnou asistenci, jen několik promarněných příležitostí. I proto je mužstvo tolik závislé na Patriku Schickovi. Útočníkovi Burnley nejde upřít snaha, herní nadšení, ale zoufale chybí efekt. S reprezentací stále není kamarád. Od začátku naskočil v Belgii, dostal se do dvou velkých možností, ale pokaždé narazil na Thibauta Courtoise. Foto Pavel Mazáč (Sport)

Adam Hložek (19) 4 zápasy, 329 minut 1 gól + 2 asistence Průměrná známka Sportu: 6,0 Vysvědčení: 2 Ač teenagerovi chvíli trvalo, než slavil premiérovou reprezentační trefu, v každém duelu byl vidět. Ať už asistencemi, nealibistickými akcemi či střelami, které zázračně lapil například Thibaut Courtois. S Patrikem Schickem si zahrál jen dvakrát, jednou jej doplňoval zleva, podruhé operoval pod ním. A fungovalo to. Český fotbal potřebuje Hložka zdravého a v pohodě. Spolupráce dvou nejtalentovanějších útočníků totiž může být faktorem X, jenž nároďáku vyřeší problém s produktivitou. Foto Profimedia.cz

Patrik Schick (25) 4 zápasy, 304 minut 2 góly + 2 asistence Průměrná známka Sportu: 6,5 Vysvědčení: 1- Nejproduktivnější hráč. Kvalifikaci odstartoval gólem a dvěma asistencemi proti Estonsku. Jenže v následující partii s Walesem se nechal poněkud hloupě vyloučit, byť červená karta byla z těch přísnějších. Z disciplinárních důvodů absentoval proti Belgii a v dalších třech duelech zase nenastoupil kvůli zranění. Nicméně, Česko je na něm totálně závislé. Jakmile není na hřišti, útočná produkce mužstva okamžitě ztratí ostrost a údernost. Snad nebude mávat neschopenkou, až dojde na baráž. Foto Reuters