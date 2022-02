Hrát s Rusy? Češi si to moc neumí představit, Nedvěd nechápe čekání

Od slov se přechází ke konkrétním činům. První krok udělalo Polsko. V baráži o mistrovství světa proti Rusku nenastoupí a vyzvalo další federace, aby tento postoj kopírovaly. Švédsko tak během soboty učinilo, český svaz rozhodne až v neděli po jednání výkonného výboru... V tvrdém postupu vůči agresorovi rozpínajícímu se vojenskou silou na Ukrajině pokračuje Filip Neusser. Národní sportovní agentura nebude ruským sportovcům vydávat povolení ke vstupu do Česka. Na neděli si svolal předsedy největších sportovních svazů, aby se domluvili na společném postupu vůči Rusku.

Byl to další ošklivý den. Ruská vojska útočila na Kyjev, další stovky lidí naprosto zbytečně umíraly, fotbalové Polsko odmítlo nastoupit v baráži proti Rusku a na českou reakci se čekalo do pozdních večerních hodin...

„Polsko a Švédsko prohlásily, že nebudou hrát proti Rusku, což je správně. Čekám od svého národu to samé. Nevím, na co čekají,“ nechápal otálení svazu držitel Zlatého míče Pavel Nedvěd, když odpoledne před duelem Juventusu s Empoli odpovídal dotazy reportéra italské DAZN.

Reakce svazu nakonec přišla, ale nebyla rozhodná. O postoji českého fotbalu se v neděli bude jednat na mimořádném zasedání výkonného výboru.

Jak šel den?

Polsko už v dopoledních hodinách vydalo jasné stanovisko, že kvůli eskalaci situace na Ukrajině nenastoupí proti Rusku v baráži. Jde doposud o jedno z nejradikálnějších rozhodnutí ve světě sportu po vypuknutí války.

„Dost řečí, je čas jednat. Vzhledem k eskalaci agrese Ruské federace na Ukrajině tým Polska neplánuje odehrát zápas play off proti týmu Ruska,“ pronesl šéf polského svazu Cezary Kulesza a dodal, že to je jediné správné rozhodnutí. „Jednáme se švédskou a českou federací, abychom předložili FIFA společné stanovisko,“ oznámil.

Takřka nemožné si představit

Švédsko reagovalo okolo čtvrté hodiny odpolední. K výzvě se bez připomínek připojilo. „Švédská reprezentace nebude hrát případný barážový zápas proti Rusku, bez ohledu na to, kde se bude hrát,“ vzkázal a vyzval FIFA, aby březnové barážové zápasy, ve kterých mají nastoupit Rusové, zrušila. „Rusko se nemůže zapojit, dokud bude toto šílenství pokračovat,“ jasně řekl předseda svazu Karl-Erik Nilsson.

Jak reagovalo Česko? Dlouho nijak. Od polské výzvy plynuly hodiny a hodiny, Fotbalová asociace ČR (FAČR) mlčela. Na názor šéfa Petra Fouska, byť byl redakcí Sportu požádán o reakci krátce po vydání oficiálního stanoviska Poláků, se čekalo marně.

Až po dvacáté hodině vydal FAČR svoji reakci. Výsledek zní: rozhodne výkonný výbor. „Za daných okolností si sehrání takového zápasu je téměř nemožné představit a je velmi pravděpodobné, že budeme následovat polský a švédský scénář, ale nelze obejít procedurální kroky,“ vyjádřil se předseda Petr Fousek.

Je pravděpodobné, že fotbalová vláda zasedne už v neděli.

Ve velmi razantním postoji pokračuje Filip Neusser. Během soboty hovořil s polským ministrem sportu Kamilem Bortniczukem, společně diskutovali především nad rozhodnutím Polska a Švédska nenastoupit v baráži proti Rusku. „Vyjádřil přesvědčení, že FAČR bude mít stejný postoj. Máme na věc úplně stejný názor,“ pronesl.

Neusser: Jen bez Rusů!

Předseda Národní sportovní agentury už v pátek vystoupil s požadavkem vyloučit ruské sportovce z evropských a světových šampionátů. V sobotu ještě přitvrdil. „V součinnosti s kroky české vlády jsem dnes rozhodl o okamžitém zastavení vydávání povolení ke vstupu do ČR pro sportovce Ruské federace,“ napsal na Twitter s tím, že je potřeba přecházet od řečí k činům.

Na neděli den pak svolal mimořádné setkání předsedů velkých svazů k domluvě jednotného postupu českého sportu vůči utkáním s reprezentací Ruska. Je vysoce pravděpodobné, že vyzve svazy, aby jejich sportovci nestartovali v žádných soutěžích a zápasech s ruskou účastí.

Český sport by v této věci rád postupoval v souladu s vládou a Evropskou unií. „To se týká zejména mezinárodních utkání s reprezentacemi Ruska - není možné, aby jeden sportovní svaz odmítal kvůli invazi absolvovat zápasy s ruskou reprezentací a další sportovní svaz s nimi bez problémů hrál,“ pravil předseda Neusser.

Pokud bude výzva svazy akceptována, bude to mít dopady na České hokejové hry, které se uskuteční na přelomu dubna a května v Praze. Rusko je tradičním účastníkem turnaje, tentokrát by se však nemohlo zúčastnit. Hokejový svaz téměř jistě nepošle sborné pozvánku. Prezident Tomáš Král chce všechny zápasy reprezentačních výběrů proti ruským týmům zrušit. V pondělí se tím bude mimořádně zabývat výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.

K situaci na Ukrajině se dnes po vítězství ve sjezdu v Crans Montaně vyjádřila Ester Ledecká. „Moc bych si přála, aby boje probíhaly jen na sportovištích a na sjezdovkách. Tohle je úplně šílený, co se děje. Nicméně doufám, že lidi, kteří to ovlivnit dokážou, to udělají a bude... Jsem pro mír," řekla trojnásobná olympijská vítězka.

Také ve světě přibylo dalších reakcí a konkrétních kroků. Proti účasti ruských sportovců se postavila Norská lyžařská federace, která bude v příštích týdnech hostit řadu světových pohárů. Biatlonová unie IBU či lyžařská federace FIS už rozhodly, že sportovci Ruska i spojeneckého Běloruska musejí ve zbývajících závodech SP startovat jako neutrální sportovci. Už v pátek Rusko kvůli válce na Ukrajině přišlo o pořadatelství řady mezinárodních sportovních akcí. Třeba o Velkou cenu formule 1 v Soči.