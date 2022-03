Černý pasažér Kuchta? Rusové info mají, říká česká strana. Soupeř se zlobí

Kuchta si ho totiž nestihl odpykat, protože na Baníku se jednalo o poslední podzimní duel. Následně útočník podepsal do Lokomotivu Moskva. To pro českou disciplinárku znamenalo automatický pokyn, aby jednala.

Což se stalo. „My jsme v souvislosti s přestupem informovali příslušné oddělení na FAČR o uloženém trestu s tím, že nebyl vykonán,“ říká předseda komise Richard Baček. Tím to pro něj skončilo, dále měla jednat fotbalová asociace.

I to se stalo. „FAČR v souladu s Přestupním řádem FIFA (RSTP) o disciplinárním trestu Jana Kuchty uděleným Disciplinární komisí LFA Ruskou fotbalovou unii (RFU) informovala. FAČR nepřísluší hodnotit další kroky RFU, případně Lokomotivu Moskva, v této záležitosti,“ tvrdí Strahov.

Prakticky by to mělo znamenat, že Kuchtův trest se přenáší do prvního soutěžního zápasu jeho nového klubu. Platí to i pro Rusko.

Tím utkáním bylo domácí čtvrteční osmifinále Ruského poháru proti Jeniseji Krasnojarsk, protože předchozí plánovaný ligový duel s Krasnodarem byl odložen. V poháru Lokomotiv prohrál vysoko 0:4 a Kuchta v něm odkopal osmdesát minut. To se ještě nikdo neozval. Možná i kvůli výsledku…

Ovšem v neděli už to bylo jinak. Kuchta v lize proti Chimki znovu nastoupil, hrál celý zápas, a v 80. minutě rozhodl vyrovnané utkání gólem na 3:2. A poražení promluvili. „Budeme jednat o podání protestu. Podle nás neměl Kuchta hrát. Na 90 procent jsme si tím jistí a nejspíš budeme protestovat. Navíc dal gól, takže nás to poškodilo,“ řekl Roman Těrjuškov, člen vedení poražených Chimek.

Jan Kuchta se prý potíží nebojí. „Myslím, že s tou červenou kartou není problém,“ citoval ho ruský sport-express.

Předpisy ovšem hovoří proti němu. Zvláště nyní je však těžké předvídat, jak se případ vyvine.