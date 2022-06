Ukrajinská hvězda v slzách: Zastavte válku! Ve Skotsku tleskali soupeři

Večer budou hrát fotbal, jenže nepůjde jen o něj. Ukrajina odehraje odložené semifinále play off baráže o mistrovství světa ve Skotsku. Země napadená ruskou agresí prožívá těžké časy, hráči pro svůj lid udělají všechno, aby na závěrečný turnaj v Kataru pronikli. Předzápasová tisková konference byla protkaná emocemi. „Ukrajina je svobodná země, chceme se kvůli našim lidem do Kataru dostat,“ slíbil záložník Manchesteru City Oleksandr Zinčenko.

Kdo si pustí ze záznamu úterní tiskovou konferenci, pochopí, že zápas Ukrajiny ve Skotsku není běžnou sportovní záležitostí. Oleksandr Zinčenko, jedna z nějvětších hvězd hostujícího týmu, se veřejnosti pokusil popsat, co on i jeho parťáci v současné době prožívají. Když mluvil ve svém rodném jazyce, nezadržel slzy.

„Mluvil jsem s ukrajinskými dětmi. Nechápou, co se v naší zemi děje. Ale všichni si přejí jediné, mají jediný sen - zastavit tuhle válku!“ vyzval Zinčenko v emotivním proslovu. „Co se děje v naší zemi, je nepřípustné, ani to nedokážu popsat. Potřebujeme společně zastavit ruskou agresi. Ukrajina je svobodná země, nikdy se nevzdá. Dneska je to Ukrajina, zítra to můžete být vy,“ varoval.

Zinčenko během tiskové konference dělal pauzy mezi větami, jen těžko hledal slova. Od novinářů si vysloužil potlesk, jak upřímně o trápení své země promluvil. „Nedá se popsat to, co cítíme, pokud se do takové situace nedostanete, pokud se takové věci nedějí ve vaší zemi. Je to nepřípustné,“ zdůraznil ostrý nesouhlas s tím, co ruská vojska v rámci „speciální operace“ na Ukrajině provádí. „Musíme to zvládnout společně. Bojovat s ruskou agresí, porazit nepřítele!“

Zinčenko věří, že fotbalové úspěchy a případná kvalifikace na šampionát může jeho zemi pomoct. „Chceme udělat všem Ukrajincům radost a být na mistrovství světa. Za to, co v současné době lidé u nás prožívají, si to zaslouží. Naše motivace je jasná. Můžeme o tom hodně mluvit, ale to hlavní se odehraje na hřišti. Chceme, aby na nás byli pyšní,“ vyjádřil se 26letý hráč.

Zápas ve Skotsku se měl hrát spolu s ostatními v březnu, ale kvůli válečnému konfliktu se přesunul až na současný červnový termín. Vítěz se v neděli v Cardiffu utká s Walesem o účast na podzimním šampionátu v Kataru. Ukrajinská liga se po začátku války zastavila. Reprezentanti na boj o mistrovství světa trénovali ve Slovinsku a sehráli tři přípravné zápasy proti týmům Mönchengladbachu, Empoli a Rijeky.

Příprava na baráž byla tím pádem velice složitá. Zatímco jiní ukrajinští muži narukovali do armády, Zinčenko věří, že své zemi může být prospěšný na hřišti. „Celý svět potřebuje znát pravdu. Cítím, že tohle je má mise. Mluvit tady s vámi, dělat rozhovory, pak hrát zápasy. Posílám domů peníze a jiné věci. Celému světu chci říct o tom, co se právě teď děje na Ukrajině,“ vzkázal čerstvý šampion anglické ligy.

Zinčenko se ve Skotsku dočkal během tiskové konference velkého potlesku. „Jsem skotskému týmu a všem lidem tady nesmírně vděčný za to, jak Ukrajinu neuvěřitelně podporují. Když půjde o fotbal, máme jediný sen - dostat se na mistrovství světa,“ uzavřel s obrovským odhodláním v hlase.