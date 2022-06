Wales - Ukrajina 1:0. Draci letí do Kataru. Gólman deptal soupeře, má rekord

Třímilionová část Spojeného království se ponořila do naprosté euforie! Poprvé od roku 1958, kdy se mistrovství světa konalo ve Švédsku, se Wales dostal na světový šampionát. O historickém úspěchu „draků“ rozhodli kapitáni obou týmů, když ránu domácího Garetha Balea uklidil v 34. minutě do vlastní sítě Andrij Jarmolenko.

„Makali jsme na to celý život a nyní jsme to dokázali. Pro nás, pro fanoušky, pro celou zemi. Pořádně to oslavíme!“ radoval se Bale.

Hlavní zásluhu na historickém postupu měl gólman Wayne Hennessey, jenž ukrajinské střelce deptal po celý zápas.

Ukrajinci sice domácí jasně přestříleli jak celkově (24:9), tak i v pokusech na bránu (9:2). Gólman Burnley byl však bezchybný a vytvořil rekord této evropské kvalifikace na mistrovství světa, když předvedl nejvyšší počet zákroků s udrženou nulou.

„Rozhodně to byl můj nejlepší zápas v národním dresu,“ culil se 198 centimetrů vysoký brankář.

Jediný, kdo jej dokázal překonat, byl Oleksandr Zinčenko, jenž ve druhé minutě rychle rozehrál volný přímý kop z velké dálky. Rozhodčí Mateu Lahoz ho ovšem nechal opakovat, protože před rozehráním nepískl.

„Hráčem utkání byl rozhodně jejich brankář. My na hřišti nechali vše, ale bohužel to nestačilo. Hrozně mě to mrzí za celou Ukrajinu, Walesu však přeji hodně štěstí. My musíme dál bojovat a opět žít v míru. To je mnohem důležitější,“ projevil Oleksandr Zinčenko i ve velice silných emocích sportovního ducha.

Poslední dva účastníci mistrovství světa vzejdou ze soubojů Spojené arabské emiráty/Austrálie–Peru a Kostarika–Nový Zéland. Celé složení bude známo 14. června.