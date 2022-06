Ukrajinci před baráží o MS dostali vlajku z fronty: Vyvěsíme ji v šatně

Ukrajina v semifinále porazila 3:1 Skotsko a trenér Oleksandr Petrakov věnoval výhru všem, kteří doma bojují proti ruské invazi. „Já osobně ale nejsem v kontaktu s žádnými vojáky,“ přidal na předzápasové tiskové konferenci.

„Ale hráči si s některými píšou a také od nich dostali vlajku z fronty. Pověsíme si ji tady v šatně,“ uvedl Petrakov. „Ale bez ohledu na okolnosti chceme myslet jen na zápas,“ citovala kouče agentura Reuters.

Ukrajina se může na mistrovství světa, které se uskuteční na podzim v Kataru, dostat teprve podruhé, poprvé si na šampionátu zahrála v roce 2006. Wales se na mistrovství představil pouze v roce 1958.

„Samozřejmě nečekám, že by nám Wales výhru daroval nebo nějaké neférové vítězství. Pro nás je to nejdůležitější zápas v životě, moc si přejeme vyhrát a uděláme pro to maximum, ale sport je sport,“ řekl Petrakov.