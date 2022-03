Los MS v Kataru. Jak vypadá složení košů a kdo ještě bojuje o účast?

Fotbalisté Mexika a USA se stali zatím posledními jistými účastníky fotbalového mistrovství světa, které na konci tohoto roku proběhne v Kataru. První zmiňovaní potvrdili svou účast vítězstvím 2:0 nad Salvadorem, to hráči země pruhů a hvězd se na šampionát dostali i přes prohru 0:2 v Kostarice, a to právě na úkor party kolem brankáře Keylora Navase díky lepšímu skóre.

Kostaričané ale zatím nemusejí zoufat. Čeká je totiž ještě jeden pokus, jak se na MS probojovat. V červnu se postaví v interkontinentálním play off Novému Zélandu, který zvládl souboj se Šalamounovými ostrovy (5:0). Vítěz jejich vzájemného souboje zaplní jedno ze tří zbývajících míst na šampionátu.

Druhé zaplní postupující ze souboje Peru s vítězem utkání Spojené arabské emiráty (SAE) – Austrálie. Poslední pak připadne vítězi evropského play off, kde ve finále čeká Wales na lepšího z dvojice Skotsko - Ukrajina.

Před pátečním losem je již jisté, že všechny tři reprezentace, které doplní složení účastníků, budou umístěny do čtvrtého koše, ve kterém se přidají ke Kanadě, Kamerunu, Ekvádoru, Saúdské Arábii a Ghaně.

Zbylá tři osudí jsou zaplněná kompletně. Tedy vždy osmi národními výběry, a to dle nového světového žebříčku FIFA. Výjimkou je jako vždy umístění hostitelské země, v tomto případě Kataru, do prvního výkonnostního koše. V něm jsou společně s pořadateli také Brazílie, Belgie, Francie, Argentina, Anglie, Španělsko a Portugalsko.

Ve druhém koši čekají Mexiko, USA, Nizozemsko, Dánsko, Německo, Uruguay, Švýcarsko a Chorvatsko.

Třetí koš pak tvoří Senegal, Írán, Japonsko, Maroko, Srbsko, Polsko, Jižní Korea a Tunisko.

Los základních skupin mistrovství světa se uskuteční v pátek v katarském Dauhá, a to od 18 hodin (SELČ). Reprezentační výběry budou rozděleny do osmi čtyřčlenných skupin, z nichž vždy dva nejlepší celky postoupí do osmifinále šampionátu.