Itálie na MS!? Šíří se zvěsti o vyřazení Íránu, který nepouští ženy na stadion

Největší senzaci kvalifikace MS 2022 by mohl přebít ještě jeden nečekaný zvrat. V italských médiích se začínají šířit zprávy o tom, že by se reprezentace úřadujících mistrů Evropy mohla na letošní šampionát přece jen podívat, přestože v baráži podlehla překvapivě Severní Makedonii. Ze seznamu účastníků by byl totiž vyřazen Írán.