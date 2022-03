Kvalifikační krachy: Itálie v tom není sama, dřív selhal Albion i Oranjes 

Když Italové nezvládli baráž o světový šampionát v Rusku 2018, byla to velká senzace. V rozhodujícím dvojutkání je na fotbalový karneval nepustilo Švédsko. Porážku 0:1 z úvodního duelu squadra azzurra v odvetě nedohnala a na mistrovství světa absentovala poprvé od roku 1958 a finálový turnaj vynechala poprvé od roku 1992, kdy nebyla na EURU. Italská média tehdy v listopadu 2017 označila barážové selhání za národní katastrofu, reprezentační kariéru okamžitě ukončil Gianluigi Buffon.

Hned v úvodu Carsona, který dostal přednost před obvyklou jedničkou Robinsonem, překonali v krátkém sledu Niko Kranjčar a Ivica Olič. Frank Lampard s Peterem Crouchem sice vrátili Ostrovany zpět do hry, pak ale zaskočil nejistého Carsona Mladen Petrič a bylo jasné, že Anglie zůstane doma.

Přestože Wales nelze považovat za fotbalovou velmoc, ostatně země z Britských ostrovů se historicky dostala jedinkrát na MS v roce 1958 a třikrát na ME, čekalo se, že po semifinálové účasti na EURO 2016 s povinností dokráčí parta okolo Garetha Balea, Bena Daviese a Aarona Ramseyho i na následné MS do Ruska o dva roky později. Opak byl však pravdou. Stárnoucí tým skončil v kvalifikační skupině až třetí za Srbskem a Irskem. Nyní ovšem Velšané zůstávají ve hře o Katar 2022.

NIZOZEMSKO - KVALIFIKACE MS 2018

Nizozemci chyběli i v roce 2018 na MS v Rusku. To se v kvalifikaci museli sklonit před Francií a Švédy. Oranjes se opírali o hráče, kteří dotáhli národní tým do finále MS 2010. Bavíme se o Klaas-Janu Huntelaarovi, Robinu van Persiem, Wesley Sneijderovi nebo kapitánovi Arjenu Robbenovi. Jenže tito borci už přece jen to nejlepší měli za sebou.