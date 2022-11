Neymarovo vykoupení? Hvězdu čeká životní zkouška, nese brazilskou tíhu

Je to něco málo přes 20 let, co v Jokohamě skončilo MS 2002. Brazílie vyhrála rekordní pátý titul. Ronaldo dvakrát překonal Olivera Kahna, německého kapitána a nejlepšího gólmana turnaje, a nebohé děti všude kopírovaly účes, který se už nikdy, dá-li bůh, nevrátí do módy.

„Omlouvám se všem matkám,“ zasmál se Ronaldo Luís Nazário de Lima, známý jako O Fenómeno. Spoluhráči ho od šílené ofinky zrazovali. „Říkali, že to je strašný a ať to ostříhám.“

On měl ovšem k bizarnímu půlkruhu na vyholené hlavě důvod. „Nejsem na ten sestřih hrdý, zvlášť když ho vidím dnes, ale udělal jsem to, protože před šampionátem se řešila moje zraněná noha, nic jiného. Ta bláznivina měla odvést pozornost a to se podařilo. Všichni mluvili jen o účesu a na zranění se úplně zapomnělo. Já mohl zůstat v klidu a soustředit se na přípravu.“

Na turnaji nastřílel 8 gólů a tím se vyrovnal Pelému. Udeřil v každém utkání kromě čtvrtfinále s Anglií, kdy ho zastoupili Rivaldo s Ronaldinhem, který přeloboval Seamanův knírek i culík. „Trefy v semifinále a finále byly moje životní,“ řekl Fenomén, když hýčkal v náručí Zlatý míč.

Poté měli brazilští útočníci obtížnou úlohu. Ronaldův odkaz na ně vrhal stín jako socha Krista Spasitele s rozepjatýma rukama nad Rio de Janeirem.

Jeho nástupcem měl být Adriano, diamant Interu, ale složitá osobnost. Otcova smrt, s níž se nedokázal vyrovnat, roztočila spirálu alkoholismu, depresí a myšlenek na sebevraždu.

Trenéři pak vyzvali ke zpěvu Kanárky Luíse Fabiana, Nilmara, Freda, Vágnera Lovea, Leandra Damiaa, Grafita, Alexandra Pata, Diega Tardelliho, Jonase, Luize Adriana či Ricarda Oliveiru.

Ale tíhu symbolu, tvůrce a střelce gólů nesl jen a jen Neymar.

Zranění doma i výsměch v Rusku

V roce 2010 mu bylo osmnáct a za Santos posbíral 42 gólů a 20 asistencí v sezoně. Byl nejlepším hráčem ligy, ale reprezentační trenér Dunga mu odmítal