Český žokej z Kataru: Země se mění před očima, fotbal místo sokolnictví

Jsou zvyklí spíš na sokolnictví nebo dostihy velbloudů či koní. Teď ale Katarci poznají pravý globální hit světového sportu. Podmínky na startu světového šampionátu jsou jasné. „Momentálně je tady pořád ještě velké horko, přes noc se ještě pod třicet stupňů teplota nedostane a přes den je pořád okolo třiceti osmi,“ vysvětluje Lukášek.

Blíží se katarské mistrovství světa ve fotbale, jak země šampionátem žije?

„Mistrovství světa ve fotbale je tady obrovská akce, na kterou se Katar chystá, co jsem tady. A musím říct, že tím tady žijí snad úplně všichni. Věřím, že to tady bude veliké, ale já se tím moc nezabývám, mám své práce nad hlavu.“

Jak v Kataru pořadatelství MS lidé vnímají?

„Myslím, že mistrovství světa je pro Katar obrovská čest a jsou pyšní, že mohou pořádat něco tak obrovského. Vnímám to vesměs pozitivně pro další rozvoj této mimořádně bohaté země. Dělají pro úspěch maximum, dalo by se říct, že za mého šestiletého působení se země mění doslova před očima.“

Co hlavně vás ohromilo?

„Je až neuvěřitelné, jak rychle se vše dokáže vybudovat. Budovy, stadiony a vše okolo roste v Kataru jak houby po dešti, pro obyčejného Evropana je to až nemyslitelné. Nicméně jedno úskalí tato akce má, pro obyčejné lidi je prakticky nemožné se jí zúčastnit. Ubytovaní a vše, co se týká příjezdu do Kataru, je spíš pro bohatší lidi. Ceny se tady vyšroubovaly do astronomických výšin, akce takového rozsahu asi něco stojí.“

Patří fotbal v Kataru mezi populární sporty, nebo jsou tam jiné hity?

„Určitě fotbal patří v Kataru mezi velice oblíbené sporty, ale převážně Katarci jsou velice tradiční. Mezi těmi opravdu pravými Katarci je populární sokolnictví, dostihy velbloudů a koní. Co se týká v uvozovkách běžných sportů, tak je oblíbený fotbal a basketbal.“

Co ještě mistrovství světa přineslo?

„Katar společně s mezinárodní fotbalovou asociací FIFA zablokovaly spoustu webových stránek, a tak se bez VPN klíče na zdejší dostihové stránky nedostanete, ale vždy jde sledovat online přenos na YouTube kanále.“

Plánujete navštívit nějaký zápas MS?

„Musím se přiznat, že mě fotbal nechává hodně chladným. Mám své práce nad hlavu a spíš se pokusím tomu šílenství, co tuto zemi na měsíc čeká, nějak vyhnout. Zůstanu věrný svému pracovnímu režimu a na fotbal se nechystám.“