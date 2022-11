Íránský výsměch pro Maguira: Tvoje bránění je příšerné! Ten už je imunní...

Vyhlédli si slabinu soupeře a rozhodli se toho využít. Fanoušci Íránu vyrazili na úvodní duel skupiny B šampionátu v Kataru vybaveni neobvyklými vlajkami. Na těch zesměšňovali Harryho Maguira. Kapitán Manchesteru United neprožívá ideální období… Byl to ale právě on, kdo se po závěrečném hvizdu smál. Anglie smetla svého soupeře jasně 6:2 a 29letý stoper patřil k nejlepším na hřišti.

Na jednom transparentu stálo: „Harry Maguire your defence is terrifying." Tedy, že jeho bránění je děsivé. A na dalším pak: „It's not coming home because of Harry Maguire."

Oblíbenější terč vtípků ve fotbalovém světě nenajdete, čehož hodlali příznivci Íránu využít a rozhodit anglického obránce. Jenže ten už musí být vůči podobným šprýmům imunní…

Navíc se mu na stadionu při rozcvičce dostalo hlasité podpory od vlastních fanoušků. A íránské narážky pak přetavil ve vynikající výkon.

Nejprve napálil břevno, následně rozjel akci před úvodním gólem a u druhého si připsal přímou asistenci, když po rohu hlavou sklepl míč pro Bukaya Saku. K tomu přidal bezchybnou práci v defenzivě.

Anglie - Írán: Kritizovaný Maguire rozjel akci, která rozhodla duel Video se připravuje ...

Anglický kouč Gareth Southgate o Maguirovi nepochyboval. „Jde o našeho klíčového hráče,“ přesvědčoval. Přitom mnoho expertů vyjádřilo názor, že by neměl hrát…

Maguire totiž po sérii nepřesvědčivých výkonů přišel i pozici v základní sestavě Manchesteru United. V hierarchii stoperů v říši Erika ten Haga se dokonce propadl na čtvrté místo za Raphaela Varana, Lisandra Martíneze a Victora Lindelöfa.

Jenže zatímco v Divadle snů Maguirovo představení budí rozpaky, když oblékne reprezentační dres, jeho výkony jdou okamžitě nahoru.

Čím to? Těžko říct, ale je to tak.