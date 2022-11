Vini vidi NIC? Hvězda Realu na hraně sestavy. Jasný cíl pro Brazílii - vyhrát

Stoupne si před tribunu s diváky. A rozvlní boky, jako by mu v uších zněly latinské tóny a ne salvy sprostých nadávek. Tak nějak vypadá typický obrázek v zápasech Realu Madrid, ve kterém Vinícius Júnior vstřelí a oslavuje gól. Přesuňme se ale ze španělské metropole do Kataru, kde Brazílii čeká vstup do turnaje. To je jiný příběh. V dresu „kanárků“ vysmátý křídelník totiž netančí. Nemá důvod. A několik dní před výkopem se Srbskem (20.00) se řešilo, zda by neměla opora „bílého baletu“ obsadit lavičku náhradníků.