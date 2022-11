Program play off MS 2022: osmifinále Anglie - Senegal, kdo hraje o postup?

Program v základních skupinách na MS ve fotbale pomalu finišuje. Kdo postoupí do play off mezi 16 nejlepších týmů? Zůstane mezi neúspěšnými některý z favoritů? Podívejte se na pavouka MS 2022 a postupně se tvořící osmifinálové dvojice. Jaká je postupová matematika v dohrávaných skupinách? Vše, co potřebujete vědět o play off MS v Kataru sledujte na iSport.cz.