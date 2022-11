Hra bez Neymara? Žádné drama, týmová práce může být ještě lepší

Nejprve si zrekapitulujme, jakou stopu Neymar zanechal za 79 minut pobytu na trávníku v utkání se Srbskem. Před klíčovým prvním gólem na sebe vytáhl tři protihráče a nabil Viníciusovi na střelu, kterou Richarlison dorazil do prázdné brány. Z ofenzivní letky Kanárků obstaral nejvíce (12) driblinků (7 úspěšných) a přihrávek (39, z toho 33 úspěšných).

Také však měl oproti Viníciusovi, Richarlisonovi a Raphinhovi nejnižší šanci na gól dle metriky xG. Dosáhl jen na hodnotu 0,14, zatímco Vinícius na 0,36, Raphinha na 0,52 a autor dvou branek Richarlison na 1,13.

Neymar tedy neznamenal pro Srby největší gólové nebezpečí. Korespondovaly s tím i pouhé tři doteky s míčem ve vápně Srbů, o polovinu méně než Vinícius a Rapinha. Richarlison měl na kontě tři, dva však proměnil ve změnu skóre.

Tím nikdo netvrdí, že by Neymar nebyl pro brazilskou ofenzivu důležitou postavou. Štempl na to dává nejen jeho 75 zásahů do černého v národním dresu ve 122 utkáních (Pelé uzavřel reprezentační kariéru se 77 góly), ale i asistencemi (55 v národním mužstvu). Na šampionát do Kataru přijel vyzbrojen úctyhodnou bilancí z podzimní francouzské ligy 11 branek, 9 asistencí.

Ale také platí, že na loňském turnaji Copa America nasbíral v klíčovém finiši turnaje od čtvrtfinále až po finále jen jednu asistenci (v semifinále s Peru) a nevstřelil žádný gól. Ve finále musel skousnout porážku 0:1 od Messiho Argentiny. Ostatně ani na světový trůn zatím Brazílii nepomohl.

Jakou roli mu svěřuje kouč Tite? V útočné fázi mu de facto ponechává volnou ruku. Kdežto jeho parťáci mají přesně vymezené teritorium. Vinícius a Raphinha se u postranních čar starají o co nejširší hřiště, Richarlison je chlapíkem starajícím se hlavně o střed útoku.

Neymar nejčastěji v reprezentaci operuje v pásu mezi soupeřovou obranou a zálohou. V zápase se Srbskem se mu dařilo vytahovat protivníkovy střední obránce výše, čímž za jejich zády vznikalo zajímavé okno. Jeden příklad si můžete prohlédnout na snímku.

Neymar v zápase se Srbskem vytahoval protivníkovy střední obránce výše, čímž za jejich zády vznikaly zajímavé prostory • Foto Repro

O co nejspíš Brazílie bez hvězdné desítky přijde, bude část standardních situací. Neymar vždy patří k nejfaulovanějším mužům na trávníku. Statistici spočetli, že v první sezoně po přestupu do Paris SG byl ve francouzské lize a v Lize mistrů faulován každých devatenáct minut. I proto, že mnohdy zákroky soků přibarvuje simulací. Srbové ho nedovoleně zastavili 9x (necelých 9 minut na faul).

Obranná činnost může být bez Neymara lepší, neboť útočnému bohovi se nikdy moc nechtělo bránit. Trenér Tite ho přiměl k zapojení do presinku, ovšem v téhle disciplíně k top špičce útočník PSG určitě nenáleží. Takže jeho absence nemusí mít podobu polibku smrti. Zvláště když si připomeneme adepty na uvolněné místo.

Gabriel Jesus, útočný pracant i umělec Arsenalu, vedoucího celku Premier League, nejlepší ligy na světě. Gabriel Martinelli, pětigólový střelec téhož Arsenalu. Rodrygo, člen základní sestavy Realu Madrid s podzimním účtem 4 góly, 4 asistence ve španělské lize a bilancí 3+1 v Champions League. Antony, drahá posila Manchesteru United.

A nezapomínejme, že v současném fotbale nerozhodují o úspěchu individuality, nýbrž týmová spolupráce. Proto PSG zatím čeká na celkové prvenství v Lize mistrů, byť v útoku sdružuje Neymara, Mbappého a Messiho.