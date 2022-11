Nečekaný hrdina Německa Füllkrug: nejstarší debutant hrál druhou ligu

Füllkrug šel do hry v 70. minutě, kdy nahradil nevýrazného Thomase Müllera. Němci prohrávali se Španělskem 0:1 a nebylo jim vůbec dobře, v případě porážky by byl Die Mannschaft stejně jako před čtyřmi lety v Rusku na hraně vyřazená z mistrovství světa už ve skupině.

Fotbalového obra od blamáže zachránil právě náhradník do ofenzivy. Po třinácti minutách na place se dostal k míči, který do vápna dostal Jamal Musiala. Jako správný kanonýr narval balon nekompromisně do sítě a Němci slavili. Remíza 1:1 zásadně navýšila postupové naděje. Pokud v posledním zápase skupiny zdolají Kostariku, půjdou do vyřazovací fáze.

Ufff, jeden z favoritů si výrazně odfrkl. Z Fülkruga se stala ústřední postava zápasu. Přitom jde o hráče, který teprve těsně před turnajem poprvé nakoukl do reprezentace. V 29 letech a 280 dnech, jako nejstarší v německé historii.

„Niclas si takové momenty ve vápně dokáže najít, přesně takhle umí pomoct svým spoluhráčům,“ ocenil po utkání německý trenér Hansi Flick. „To je evidentní, stačí se podívat na sestřih jeho gólů. Přesně to mi o něm řekl i Ole Verner (trenér Werderu Brémy),“ vysvětlil, proč dlouho opomíjeného útočníka vybral do kádru pro Katar.

Flick se před turnajem ocitl v problémech, na hrotovou pozici neměl příliš na výběr. Timo Werner (RB Lipsko) a Lukas Nmecha (Wolfsburg) jsou zranění, proto šel německý kouč do risku. Vzal hráče bez reprezentačních zkušeností, ale v luxusní formě.

Hřebík nevěřil Němcům, ale... poučili se. iSport studio po zápase Španělsko - Německo Video se připravuje ...

Füllkrug píše mimořádný příběh. Ještě v minulé sezoně nastupoval v druhé bundeslize, Werderu Brémy pomohl k postupu zpátky mezi německou elitu. Ve 33 zápasech nastřílel 19 gólů a přidal šest asistencí. Výborná čísla si drží i v aktuální sezoně, ve 14 kolech zvládl deset branek a přidal dvě asistence.

„Fülle může být pro nároďák stejně důležitý jako pro nás. Vedle něj jsou v reprezentaci úžasní techničtí hráči, ale pokud chcete hrát s klasickou devítkou vepředu, nemyslím si, že máme v Německu někoho lepšího,“ pochválil svého parťáka z klubu obránce Werderu Niklas Stark.

Proč na svou šanci v nároďáku čekal tak dlouho? Füllkrug patřil do mládežnických reprezentací, hrál za osmnáctku, devatenáctku i dvacítku. Odchovanec Brém sbíral zkušenosti ve druholigovém Fürthu, poté přešel do Norimberku. V sezoně 2015/16 nastřílel za Norimberk slušných 14 branek, stejný kousek zopakoval i v nejvyšší soutěži za Hannover v sezoně 2017/18. Slibně rozjetou kariéru přibrzdilo zranění kolene, po štaci v Hannoveru se vrátil do Brém.

V mateřském klubu zažil nepříjemný sestup do druhé bundesligy, odkud ale týmu pomohl zpět mezi elitu. Pokračuje ve skvělé gólové bilanci, aktuálně je v bundeslize nejlepším střelcem s německým pasem. Stal se hráčem měsíce září i října. Výtečná forma přiměla trenéra národního týmu Flicka k tomu, aby poslal pozvánku dlouho opomíjenému útočníkovi.

Füllkrug si připsal první start v přípravě před Katarem proti Ománu jako nejstarší debutant Německa. Při výhře 1:0 hned skóroval. Proti Japonsku naskočil na 12 minut, proti Španělsku dostal výraznější prostor.

Druhou reprezentační brankou vytáhl Německo z bryndy. „Die Mannnschaft“ má dnes nového hrdinu a muže, jenž může v Kataru zažít nečekaný vrchol kariéry. Stal se na MS navíc prvním německým střelcem - náhradníkem od Maria Götzeho, který rozhodl finále proti Argentině v roce 2014 v Brazílii.