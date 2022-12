Lewa se nebavil a naznačil konec: Neužívám si, když cíl je jen bránit

Za svůj herní projev v základní skupině schytali vlnu kritiky. Ve třech utkáních se dokázali gólově prosadit pouze proti Saúdské Arábii (2:0). Nebýt heroických výkonů brankáře Wojciecha Szczesného, jenž měl podle statistiky xG inkasovat 6,3 gólu, přičemž za svá záda pustil pouze dvě střely, balili Poláci kufry už po prohře 0:2 s Argentinou.

„Dostat se ze skupiny byl náš hlavní cíl. Můžeme říct, že se nám podařilo to, co se žádnému polskému výběru nepovedlo 36 let,“ obhajoval trenér Michniewicz, že účel světí prostředky.

Proti Francii však Poláci vsadili na mnohem odvážnější styl hry. Úřadující mistry světa pilně presovali již při rozehrávce, přičemž Francouze dlouho nepouštěli do nebezpečných brejků. „Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, soupeř hrál organizovaně a hodně nám to znepříjemnil,“ chválil Poláky trenér Francie Didier Deschamps.

Za svůj poctivý přístup byli bíločervení odměněni gólovou šancí, když po centru Bartosze Bereszynského zakončoval ve vyložené pozici Pitor Zielinski. Ofenzivní hvězda Neapole však ani nadvakrát nepřekonala Huga Llorise i Lewandowski pálil v těžké pozici mimo.

„Zahozená šance mě opravdu mrzí. Proti týmu jako je Francie musíte využít i menší příležitosti, abyste mohli uspět. Navíc jsme následně inkasovali gól do šatny, což bylo to nejhorší, co se nám mohlo stát,“ litoval trenér Michniewicz, jehož svěřenci po změně stran nedokázali zastavit Kyliana Mbappého. „Nyní ovšem neexistuje účinný způsob, který by to dokázal,“ smekl před třiadvacetiletým šutérem polský kouč, pro nějž byl útěchou čestný gól v úplném závěru utkání.

K nařízené penaltě pro Poláky se postavil Lewandowski, kterého napoprvé Hugo Lloris vychytal. Protože však kapitán Francie v době kopu opustil brankovou čáru, musela se penalta opakovat. Napodruhé se už hvězda Barcelony nemýlila a vstřelila svou druhou branku na šampionátu. Po závěrečném hvizdu však naznačila, že mohlo jít i o poslední trefu v národním dresu.

„Francie ovšem ukázala svou kvalitu a potrestala i to málo chyb, které jsme vyrobili. Nyní však nedokážu říct, zda budu pokračovat v reprezentačním dresu. Musí mě to v prvé řadě bavit a já si neužívám, když je naším cílem především bránit,“ navezl se Lewandowski do kouče Michniewicze.

Dojde k jeho výměně?