Sporná ruka na MS v Kataru: Není VAR jako VAR. A Upamecano není Ousou

Nejdřív čerstvější z obou situací, tedy ta z nedělního osmifinále Francie - Polsko (3:1). Běžela šestá nastavená minuta a Kamil Grosicki v šestnáctce trefil do ruky Upamecana. Zásah do ruky, přesněji řečeno do pěsti, byl zřejmý.

Takhle to vypadalo.

Ruka Upamecana po zásahu VAR Video se připravuje ...

Což ovšem neznamená, že se má pískat, ne každá ruka je prohřeškem proti pravidlům.

Venezuelský rozhodčí Jesus Valenzuela mlčel. Možná neviděl, možná neposoudil jako přestupek. Jeho kolega a krajan od videa Juan Soto ovšem zbystřil a hlavnímu doporučil přezkum. Po něm došlo k opravě a k nařízení pokutového kopu. Robert Lewandowski napodruhé proměnil, ale to je v tomto případě podružné.

Pravidelný divák české FORTUNA:LIGY možná zpozorněl. To pokud si vybavil situaci ze 14. podzimního kola, konkrétně z vršovického derby. Ve třetí minutě nastavení prvního poločasu Martin Dostál z Bohemians trefil do ruky slávistu Aihama Ousoua.

Takhle to vypadalo.

Bohemians - Slavia: Dostál trefil Ousua, byla to ruka? Video se připravuje ...

Před dvěma měsíci v Ďolíčku a v neděli v Al Thumamě, je to stejné? Jistě dokonale nikoli. Podobné? Jistě ano. Bránící hráč má zadní ruku pokrčenou v lokti, pěst směřující nahoru dál od těla a otáčí tělem doprava tak, aby případně zabránil doteku míče a paže.

Rozhodčí Tomáš Klíma na hřišti Bohemians penaltu neodpískal a Ondřej Berka coby VAR mu takový názor posvětil. Stvrzující razítko na věc dala z českého pohledu Příhodova komise rozhodčích.

Ta ve svém komuniké prohlásila: „Ruka byla neúmyslná, směřuje od míče, krátká vzdálenost od soupeře, který hrál míčem, hráč se snaží svým pohybem předejít kontaktu ruky s míčem.“ Tedy nic, co by krásně nesedělo také na Dayota Upamecana.

Co z toho vyplývá? Na první dobrou, že se tu někdo mýlí. Buď česká strana, nebo rozhodčí na mistrovství světa. Jenže ono je to ještě jinak. Pravidla, a pro hru rukou to patří vysázet proloženě, jsou pozoruhodně složitá a zahrnují značné množství hledisek, takže leckdy záleží na tom, na které z nich rozhodčí položí největší důraz. Co v Praze pro Čecha penaltou není, v Dauhá pro Venezuelana už ano.

Sudí po derby: Video bylo názoru, že se má kopat penalta. Ale trval jsem si na svém Video se připravuje ...

Ale není to důvod ke vzteku. Rozčilovat se nad tím může jen ten, kdo věří, že se fotbal dá sešněrovat do pravidel Černá x Bílá, Ano x Ne, Jednička x Nula. Nedá, ať už budou složitá, či jednoduchá.

Je proto dobré si stále dokola opakovat, že video nepřinese absolutní spravedlnost, dokonce se k ní ani zdaleka nepřiblíží. Může snad pouze zabránit největším zvěrstvům, což byl také jeho původní význam. Jen se na něj, vzhledem k tlaku fanoušků, klubů, asociací, zapomíná.

I tak by bylo fajn vědět, jak na dotčený okamžik – a vůbec na sporné situace šampionátu – nahlíží Pierluigi Collina a jeho komise rozhodčích FIFA. Jenže to se nedozvíme. Vláda světového i evropského fotbalu, FIFA a UEFA, si vždy jedou to své a neuhnou. Během turnajů k rozhodčím mlčíme, a po turnaji vlastně také.

Co na Upamecanovu situaci s ohledem na Ousoua říká česká komise, také nezjistíme. I ona má od FIFA a UEFA zapovězeno vyjadřovat se k jednotlivým výkonům rozhodčích na mistrovství světa.

Šampionát míří do (čtvrt)finále. Držme sudím palce.