Unikátní signál Nizozemska: Blázni, říká expert. Zlomený útočník plakal

Weghorst vystřídal v 78. minutě Memphise Depaye, už o pět minut později se radoval z branky na 1:2. Nizozemci těžili z vysokých nákopů a tlačili se za vyrovnáním. V nastavení, které trvalo přes deset minut, se útočník Besiktase dočkal podruhé.

Teun Koopmeiners kopal v dobré pozici standardku, šlo o možná poslední nizozemskou možnost na vyrovnání. Střídající záložník Atalanty místo střely rozehrál pod zdí. Balonu se zmocnil připravený Weghorst a levačkou vyrovnal. Vyšel neskutečný signál!

„Byla to obrovská odvaha zahrát takovou standardku ve 100. minutě čtvrtfinále mistrovství světa. Pokud by se jim to nepovelo, každý si řekne, že takhle to zahrát jsou úplní blázni. Ale zahráli to skvěle,“ poznamenal ve studiu iSport.cz záložník druholigové Vlašimi a expert Sportu Zdeněk Folprecht.

SESTŘIH: Nizozemsko – Argentina 2:3 pen. Gól v nastavení, pálil i Messi. Rozhodl Martínez Video se připravuje ...

„Nejvíc mě zaujalo, že to sehráli dva střídající hráči. Na tréninku cvičí signály a standardky zahajující jedenáctka, zbytek dělá v uvozovkách hloupý tým soupeře, nebo ostatí hráči stojí a koukají okolo. Nedávají vůbec pozor, nebo u toho vůbec nejsou. O to je to speciálnější, že tuhle akci zahráli dva náhradníci. Mohlo jít o jejich domluvu až přímo na hřišti,“ dodal bývalý hráč Sparty nebo Liberce.

Weghorst, který akci proměnil v nizozemské vyrovnání, ale zřejmě dobře věděl, co se chystá. Podobný gól vstřelil už před dvěma lety za bundesligový Wolfsburg. Proti Bielefeldu vstřelil gól na 1:0, akci mu naservíroval Maximilian Arnold. Wolfsburg nakonec vyhrál 2:1.

Nizozemci se úžasně vrátili do téměř ztraceného zápasu. Argentina ale kritickou chvíli ustála. V prodloužení už soupeře k ničemu nepustila a zvládla i penaltový rozstřel. Weghorst svůj pokusd proměnil, ale gólman argentiny Emiliano Martínez zlikvidoval pokusy Virgila Van Dijka a Stevena Berghuise. Naopak Argentinci proměnili čtyři z pěti pokusů a slavili postup do semifinále mistrovství světa.

Weghorst po utkání, které mohlo být jeho nejlepším momentem kariéry, plakal. Nizozemci jedou domů, přesto odehráli pod Louisem van Gaalem velmi slušný turnaj.