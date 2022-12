Fanoušek Anglie a profesor z Kataru: Southgate je symbol neúspěchu

PŘÍMO Z DAUHÁ | Zase to nevyšlo, Angličané jsou z kola ven. Osmatřicetiletý Kevin Nolan, podporovatel Three Lions, to na zápasy světového mistrovství v Kataru neměl daleko. Je totiž profesorem managementu Ulster University v Dauhá.

V sobotu prožil klasické fanouškovské odpoledne. Nejprve vyrazil do fanzóny, kde si s přáteli dál pár piv (i když nejsou nic moc), podíval se na zápas, v němž - možná - skončila velká reprezentační kariéra Cristiana Ronalda, tedy Portugalsko versus Maroko.

Poté se usadil na příkrých a mohutných tribunách stadionu Al Bayt s vírou, že Anglie neztratí naději na první titul po šestapadesáti letech. Nestalo se, tým Harryho Kanea padl i kvůli kapitánově zahozené penaltě s Francií.

„Snad se ještě v tomto století dočkáme nějaké stříbrné trofeje,“ ulevil si pak pan profesor v rozhovoru pro iSport.cz.

Jste hodně zklamaný?

„Ano, ale na tomto turnaji jsme neviděli hrát Anglii zdaleka tak, jak je schopná. To je velká škoda.“

Neměli jste na soupeře?

„Francie je velmi dobrý tým, jenže mají spoustu zranění. Byla možnost jim sebrat postup. Oni ale zvolili správnou taktiku: Zůstaneme klidní a vyrovnaní, vypořádáme se s útoky Anglie a s pomocí protiútoků využijeme svoje šance.“

Zastavme se u dvou hráčů. Co říkáte na výkony kapitána Harryho Kanea?

„Zahodil penaltu proti Francii, to se stane. Ale nehrál příliš dobře na celém turnaji, před čtyřmi lety byl mnohem lepší, od těch výkonů se vzdálil. Měl záblesk proti Walesu, jinak vlastně nic víc nenabídl.“

Proč?

„Připisuju to faktu, že byl unavený, před turnajem hrál mnoho zápasů za Tottenham.“

Anglie - Francie: Kane zazdil penaltu a zničil šance Albionu na prodloužení Video se připravuje ...

Nezklamal vás brankář Jordan Pickford? Zdálo se, že Francie má v Hugo Llorisovi větší oporu.

„Z hlediska prvního francouzského gólu je to argument. Zdálo se, že udělal chybu. Nebyla to složitá střela, ale neviděl jsem opakovaný záběr. Hlavní problém to však nebyl. Šlo o špatné vedení, taktiku a výběr týmu.“

Měl by tedy skončit kouč Gareth Southgate?

„Upravený klip ke slavnému songu Football is coming home, který vznikl k Euru 1996 u nás doma, začíná Southgateovou neproměněnou penaltou v semifinále proti Německu. On je symbolem neúspěchu. Jenže my potřebujeme lídra, který zná úspěch, přinese národnímu týmu sebevědomí, bojovnost, umí přečíst soupeře, plánovat taktiku, měnit ji. Southgate dělal zásahů málo a navíc příliš pozdě. Přesto to vypadá, že zůstane i pro Euro v Německu. Není, kdo by ho nahradil. Byla by to těžká volba.“