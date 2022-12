NEJ Češi, kteří si nikdy nezahráli na MS: úspěšní střelci i „smolař štístko“

Václav Daněk

post: útočník

kariéra v A týmu: 1982-1991

zápasy: 22 (1384 minut)

góly: 9

Se 196 góly je pátým nejlepším členem Klubu ligových kanonýrů, za reprezentaci ale stihl „jen“ 22 zápasů. Blízko měl na mundial v roce 1990, do nominace se ovšem nakonec nedostal. „Trenér Vengloš stále nad mou účastí váhal, přestože jsem pomalu bojoval o nejlepšího střelce Evropy,“ říkal později. Důležitou roli tehdy sehrál i comeback emigrantů Luboše Kubíka i Iva Knoflíčka, o jejichž návratu do mužstva hlasovali sami hráči. „Dodneška si cením přístupu Vaška Daňka, Karla Kuly či Luďka Mikloška. Sami nevěděli, zda se do finální nominace dostanou, byli na hraně, přesto k nám byli rovní jako kamarádi. Hlasovali pro naše setrvání,“ vzpomínal Kubík v rozhovoru pro iSport Premium. I proto se Daněk mezi vyvolené nevešel a o úspěšnou jízdu do čtvrtfinále přišel.