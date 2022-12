Messi vs. Modrič: veteráni drží prapor. Brazilský novinář shodil Neymara

Lionel Messi postoupil s Argentinou do semifinále • ČTK / AP / Ricardo Mazalan

Luka Modrič a spol. se radují z postupu do osmifinále • ČTK / AP / Thanassis Stavrakis

PŘÍMO Z KATARU | Oba poznali, jak je hrozné prohrát finále mundialu. Lionel Messi před osmi lety, Luka Modrič před čtyřmi. V Kataru je nyní čeká boj o průnik do posledního zápasu, kde by mohli staré bolesti zahnat. Devadesátitisícový stadion Lusail uvítá první semifinále fotbalového mistrovství světa Argentina vs. Chorvatsko.

Deset let vládli dva muži, fotbal patřil jim. Od roku 2008 si pro Zlatý míč, cenu pro nejlepšího hráče, chodili na střídačku Cristiano Ronaldo s Lionelem Messim . Až je zahnal do kouta chlapík, kterému se v mládí říkalo chorvatský Rosický . 2018, to byl letopočet Luky Modriče .

Chorvatsko tehdy dovedl do finále šampionátu v Rusku, v něm padlo s Francií. Messi to dokázal v roce 2014 v Brazílii, kde se musel sklonit před Německem.

V úterý v deset večer místního času to bude kdo s koho. Pětatřicetiletý Messi, nebo o dva roky starší Modrič, jeden půjde dál. Argentincovu cestu za titulem, tolik vzývaným, sleduje od začátku celý svět. Jeho země patřila mezi favority už před startem klání. Zato Chorvatsko je tak trochu nenápadné, ostatně jako jeho vůdce.

I tento pohled demonstruje rozdíl mezi kapitány: První je kouzelník s míčem, ofenzivní guru, šikula, střelec, nositel bodů. Druhý pracant ve středu pole, myslitel, distributor přihrávek. Proto maličko ve stínu. Ale pozor, ve čtvrtfinále poslalo Chorvatsko ze hry Brazilce, hlavního aspiranta na trofej.

Pro oba mančafty zkrátka platí, že je potřeba eliminovat veterána na druhé straně.

„Messi je stále jejich hlavním hráčem a nositelem národního týmu. Víme, jak běhá, jak si rád hraje s míčem. Potřebujeme se před ním chránit, ale ne stylem jeden na jednoho. Tak, jak jsme to udělali při posledním vzájemném utkání,“ nakázal trenér Zlatko Dalič. Vzpomněl tak na památný úspěch z Nižného Novgorodu, kde v základní skupině zvítězila Hrvatska 3:0.

Proč má Neymar žlutou hlavu?

Rovněž Jihoameričané vědí, že Modrič je klíčový borec. Uznávají ho. „Je radost ho stále vidět na hřišti. Sleduju ho, jak hraje, nejen kvůli jeho talentu, ale také respektu, který ostatním projevuje,“ básnil o hubeňourovi s neposednými vlasy kouč Lionel Scaloni. „Hodně jsme analyzovali Chorvatsko. Víme, že zkomplikovalo situaci mnoha týmům. Pracujeme na tom, abychom věděli, kde na ně můžeme zaútočit a ublížit jim,“ vzkázal.

V této disciplíně by měl být zásadní Messi. Na turnaji zatím kraluje. Je znát, že je v dobrém rozpoložení, formě i náladě. „Argentina mu uzpůsobila taktiku. Hraje velmi dobře ve středu hřiště, mají rakety na stranách. Messi se pohybuje výborně mezi řadami. Je nejlepší,“ poklonil se italský trenér Alberto Zaccheroni, člen studijní skupiny světové federace zkoumající hru na šampionátu.

„Ano, je to tak,“ doplnil ho Valeika de Barros, brazilský novinář na volné noze, jenž v Kataru sleduje právě Argentinu. Dokonce tak vehementně, že chyběl na čtvrtfinálovém duelu Chorvatska s jeho zemí.

Blížilo se totiž střetnutí Messiho a spol. s Nizozemskem. „Porovnám ho s Neymarem . Ale to vlastně nejde. Messi je silný, Neymar měkký. Přijel si jen zahrát fotbal. To nejde. Proč má žlutou hlavu? On je klaun? Mám jasno: Příště už žádného Neymara,“ rozohnil se.

Mluvil také o brazilském penaltovém rozstřelu. „Věděl jsem, že je nezvládneme. Chorvaté mají v brance Livakoviče. Argentinci také prohrají, když dojde na rozstřel,“ měl jasno.

Rozuzlení v podobě pokutových kopů je opravdu velké téma. Zaprvé oba mančafty ve čtvrtfinále napjaté chvíle zvládly. Zadruhé je tu chorvatská bilance čítající osm úspěchů z devíti pokusů. Proti tomu staví Argentina úspěšnost v semifinálových soubojích - zvládla všechny v historii (1930, 1986, 1990 a 2014).

U posledního případu už byl Messi. „Mají skvělé a zkušené hráče, velmi dobře se znají. Mají stejného trenéra jako na minulém šampionátu. Bude to složité,“ prohlásil.

Stejný pohled však mají i Chorvaté.