Lionel číslo 2. Scaloni s Argentinou vítězí Maradonovi navzdory

Je dávno po půlnoci, tedy brzké středeční ráno. Lionel Scaloni přikvačí na tiskovou konferenci po semifinále, v němž Argentina smetla Chorvatsko 3:0. Má tolik energie…

Jako kdyby bral inspiraci v pražském Edenu. Je trochu podobný Jindřichovi Trpišovskému. Vypracoval se prakticky z ničeho (ano, hrál například v Anglii, ale takových Argentinců je mraky). Nyní je úspěšný, stále však na dosah fanouškům, hráčům, novinářům. Na tiskovce vykládá dlouho, obsáhle, není útržkovitý. Kouč Slavie je podobný.

„Ano, on je velmi blízko všem. Je příjemný, ochotný. V Argentině mu to pomohlo. Najednou ho všichni berou a milují,“ přikývne novinář Matias Leonardo Sartori. „Teď mu věří, že bude mundial náš.“

Rovněž on potvrzuje náladu ve své zemi, v tiskovém středisku v Dauhá sedí v reprezentačním tričku, netají, kam patří.

„V těžkých časech je to pro Argentinu velká věc. My jsme vlastně mistrovství už vyhráli. I kdybychom v neděli nezvítězili,“ přesvědčuje.

Děkuje tak vlastně Scalonimu, Lionelovi číslo 2. Přitom před čtyřmi lety, když byl jmenován (tehdy jen dočasným) trenérem, nastalo pozdvižení. Někdejší obránce se sedmi starty za reprezentaci se nezdál dostatečně dobrou volbou. Spíše tedy pořádně atraktivní, na což Argentinci dají.

„To víte, jsme velká země,“ usměje se Sartori. „Nikdo to nechápal, ale to už je dávno pryč,“ doplní. Je to tak, ozval se i ten nejslavnější. Diego Maradona vedl Scaloniho jako hráče, přesto mu nevěřil: „Je to dobrý kluk, ale nemůže řídit ani dopravu. Jak mu můžeme dát tenhle job? To jsme se všichni zbláznili?“

Dnes je vidět, že ne.

Scaloniho pochyby nerozhodily. Pustil se do práce. V minulém roce vyhrál Copa América, mistrovství Jižní Ameriky. „To byl velký zlom i v Messiho chování. Od té doby je jiný, pozitivnější,“ prozrazuje novinář. Mimochodem originální trofej si je možné prohlédnout v Kataru, na místě kousek od trhu Souq Waqif. Hlídají ji dva bodyguardi, budí mraky pozornosti.

Stejně jako tým na šampionátu. Scaloni postavil soubor kolem Messiho, naladil ho na svou vlnu. Obrázek, jak se spolu objali po výhře nad Chorvatskem, byl výmluvný.

„Takhle spolu slavíme. Když hrajete za svoji zemi, je to vášeň, je to vzrušující. Jdeme všichni jedním směrem, děláme to nejlepší pro naše barvy. Musíme si užít ten okamžik, ale tím to končí. Máme před sebou ještě jeden krok k historickému úspěchu,“ vykládal trenér. „Diego na nás kouká z výšky. Chceme udělat něco, aby měl úsměv ve tváři,“ vzkázal před dvěma lety zesnulému Maradonovi do nebe.

Co by to mělo být, je jasné. V neděli ovládnout finále a zvednout pohár. Jako Diego v roce 1986.