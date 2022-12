Co (ne)víte o Messim: hořký debut za repre, góly babičce i „fotbalový“ dům

Přečtěte si, co možná (ne)víte o Lionelu Messim? • FOTO: Koláž iSport.cz Je globální fotbalovou hvězdou a posledních 15 let byl pokaždé zmiňován, když se debatovalo o Zlatém míči. Však jich také Lionel Messi vyhrál (rekordních) sedm. Pokud se zeptáte někoho, kdo fotbal moc nesleduje, pravděpodobně řekne jméno drobného Argentince, nebo možná jeho velkého soupeře Cristiana Ronalda. Je hodně na očích, přesto je možné, že následující informace pro vás budou nové. Přečtěte si náš přehled zajímavostí, které (ne)víte o Messim...

Oslava pro babičku Za celou kariéru už Messi nasázel za klub a reprezentaci více než 750 branek. Ne každou slavil stejně, ale ruce se vztyčenými ukazováčky a pohled směrem k nebi se opakuje často. Jde o poděkování a pozdrav babičce, která ho ve věku čtyř let k fotbalu přivedla a opakovala mu, že jednou bude nejlepší hráč světa. Zemřela když mu bylo deset let. Messi ale nikdy nezapomněl, že ho poprvé přivedla na hřiště, aby sledoval bratra a sama ho také jednoho dne prosadila do tréninku, když trenérovi týmu bratra Matíase chyběl na cvičení jeden hráč. Lionel Messi slaví gól proti Austrálii • Foto Reuters

Do Barcelony díky pomerančům Že s Barcelonou podepsal první smlouvu už ve 13 letech (respektive jeho otec) na kousek ubrousku, protože zástupce velkoklubu u sebe neměl smlouvu a nechtěl déle čekat, možná víte. Ale co katalánského giganta mimojiné přesvědčilo? Údajně video, na němž přibližně 13letý Leo žongluje s pomerančem či tenisovým míčkem. S obojím udělal více než 100 nožiček a v Katalánsku neváhali.





Vyloučení při debutu v reprezentaci V argentinské reprezentaci debutoval ve věku 18 let už v roce 2005. Na první zápas ale dobře vzpomínat nemůže. V přátelském utkání proti Maďarsku naskočil na hry v 64. minutě a pobyt na hřišti si moc dlouho neužil. Neodehrál ani celou minutu, když si ho soupeř ve středu pole zezadu přidržoval, Messi se ho mácháním rukama snažil setřást, přičemž ho zasáhl do obličeje. Sudí původně odpískal faul Vilmosi Vanczákovi, ale Messiho úder rukou vyhodnotil jako oplácení a budoucí hvězdu poslal nekompromisně do šatny.





2009: konec v Barceloně? Messimu bylo 22 let, stával se stále výraznější postavou La Ligy a vůbec celé fotbalové Evropy. V létě 2009 pak dorazila do kádru Barcelony velká posila - Zlatan Ibrahimovič. A Argentinec najednou měl pocit, že není ústřední postavou. Po dvou nevydařených zápasech měl v autobuse poslat SMS zprávu jen o několik míst před ním sedícímu trenéru Pepu Guardiolovi: „Vidím, že už nejsem pro tým důležitý, takže...“ (nebo text podobného významu) Vzkaz nechal nedokončený. Dá se ale očekávat, že kouč si s hvězdou promluvil a ujistil ho, že je velmi důležitý. Zbytek už známe... Ibrahimovič se po jedné sezoně na Camp Nou s klubem rozloučil a Messiho jako číslo jedna v kádru později nenarušil David Villa, Neymar ani Antoine Griezmann. Pep Guardiola se snaží mluvit k Lionelu Messimu při El Clásiku v roce 2011 • Foto Profimedia.cz

Messi ve španělském slovníku Španělsko a Barcelonu fotbalovým umem obohacoval dlouhých sedmnáct let (2004-2021). Už v roce 2013 ale vzniklo a bylo přidáno do vydání španělského slovníku nové slovíčko „inmessionante“. Co vlastně znamená? Dvě definice dle Santillanova naučného slovníku: „1. Označení schopností dokonale hrát fotbal a neustále překonávat sám sebe; 2. Označení nejlepšího fotbalisty všech dob.“ S nápadem přišla jedna ze společností zastupujících Messiho a konečné slovo z několika návrhů vybral argentinský trenér Alejandro Sabella. Messiho milníky: unikl vězení, překonal Pelého i Müllera. Maradonu vyrovnal až v roce 2021 Video se připravuje ...

Messi vs. český fotbal(ista) Jde o jeden z nejvýraznějších střetů s „českým fotbalem.“ Messi si v Lize mistrů později zahrál proti českým zástupcům Plzni (3 góly/2 záp.) či Slavii (1/2). Ve Španělsku nicméně svého času více než zápasy velkoklubu s českými týmy rezonoval zákrok Tomáše Ujfalušiho, který se s Argentincem tři roky (2009-12) potkával v rámci angažmá v Atléticu Madrid. V roce 2010 při utkání 3. kola La Ligy tvrdě a ošklivě přišlápl Messiho kotník a po druhé žluté byl vyloučen.





Dům jako hřiště a č. 10 Messi si najal španělského architekta Luise de Garrida, aby mu postavil obydlí i se zahradou a bazeném vypadající jako fotbalové hřiště. Ale nejen to, kulatý dům (chcete-li středový kruh onoho hřiště) zároveň představuje míč. A pokud se podíváte pozorně, kulatý barák společně s hranatou garáží při vstupu na pozemek tvoří oblíbené číslo 10, s nímž Argentinec válel v Barceloně i na letošním MS v Kataru. Vizualizace vznikla už v roce 2011 a dům měl stát právě v Barceloně s výhledem na hory v Katalánsku. Ale postaven zatím nebyl a Messi už samozřejmě válí v Paříži. Vizualizace domu, který má velkou fotbalovou symboliku • Foto luisdegarrido.com