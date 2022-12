Messi líbal Pohár jako Harry Potter. Promluvil o repre kariéře po finále

Tolik po něm toužil. Hnal se za ním jako za zlatým grálem, udělal pro něj téměř vše. Lionel Messi (35) se v závěrečné fázi fenomenální kariéry dočkal. Na svém pátém mundialu donesl svou zemi až ke kýženému zlatu na mistrovství světa, když v úchvatném finále pomohl srazit Francii. Celý svět nyní prožívá fenomenální úspěch Argentiny a jejího kapitána. „Tuhle trofej jsem si přál celý život. Byl to můj sen už od dětství,“ prohlásil po sladkém triumfu.

Už ve chvíli, kdy si kráčel pro cenu určenou nejlepšímu hráči, se mu rozzářily oči. Především ve chvíli, když míjel nachystanou zlatou sošku pro světového šampiona. Ještě, než ji oficiálně převzal, slavný Pohár pohladil a políbil. Usmál se do fotoaparátů, snímky argentinské modly okamžitě letěly do světa.

„Je to prostě neuvěřitelné. Věděl jsem, že mi bůh dá pohár, byl jsem si jistý,“ rozplýval se Messi, jemuž se splnil dětský sen.

Argentinci ještě vzdali hold soupeři, Francouzům, když šli pro stříbrné medaile, vytvořili uličku spojenou s potleskem pro poražené. Po vyhlášení individuálních cen si pro trofeje začali chodit noví šampioni.

Jako poslední šel na pódium největší hrdina. Messi se na pátý pokus dočkal - nedopustil opakování krachu z finále v roce 2014, kde v Brazílii Argentina padla 0:1 proti Německu. Tentokrát slzel štěstím a mohl poprvé uzmout zlatý pohár.

Messimu pořadatelé navlékli na dres průsvitný arabský plášť se zlatým lemem, až poté si mohl vzít trofej. Argentinský kapitán zamířil ke svým parťákům na pódium a tam spolu s ostatními spustil mistrovské oslavy.

Úbor, ve kterém Messi zvedal pohár, se stal předmětem diskuzí na sociálních sítích. Mnozí jej přirovnávají k plášti, v němž kouzlil populární Harry Potter. Argentince arabský převlek ale netrápil, dočkali se velkého triumfu poprvé od roku 1986. Messi nyní srovnal Diega Maradonu, argentinskou modlu, která zemřela před dvěma lety.

Finálový zápas byl enormně vypjatý a rozhodovaly až penalty. „Věděli jsme, že všechno je možné, hráli jsme pro celou zem. Mám tady velkou část rodiny, věnuji jim tuhle výhru z celého srdce,“ prohlásil krátce po utkání záložník Enzo Fernandéz, který převzal trofej pro nejlepšího mladého hráče na turnaji.

Proti Francii si Argentinci sáhli na úplné dno sil. Možná nejlepší finále v historii dospělo až do penalt. Nabídlo strhující drama s ohromnými zvraty, kde hráli prim největší hvězdy obou týmů.

Messi proměnil penaltu, v prodloužení poslal svou zemi znovu do vedení, v rozstřelu proměnil úvodní pokus Argentiny. Sebrat vysněnou trofej se Scaloniho výběru pokoušel především Kylian Mbappé - vstřelil hattrick, v pořadí třetí penaltu proměnil v rozstřelu. Nakonec ale musel přenechat trůn zkušenějšímu parťákovi z PSG...

„Snažil jsem se zachovat klid, zůstat co nejvíc klidný. První chycená penalta mi hodně pomohla, týmu taky. Finále na stadionu sledovala celá rodina, jsem neskutečně šťastný a samozřejmě dojatý,“ radoval se nejlepší gólman turnaje Emiliano Martínez, proti němuž Francouzi neproměnili dvě penalty.

V úžasu jsou i fotbalové osobnosti, které finále sledovaly. „Nic takového jsem ještě neviděl a asi už ani neuvidím. Bylo to ohromující,“ řekl ve studiu BBC někdejší anglický útočník Alan Shearer. „Neřekl bych to do televize, ale Messi byl k***a neskutečný,“ dodal populární komentátor Gary Lineker.

Pětatřicetiletý hvězdný útočník Lionel Messi řekl, že po vítězství ve finále fotbalového mistrovství světa chce Argentinu nadále reprezentovat.