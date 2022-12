Expert Levý: Scaloni dodal Argentině řád. Češi by turnaj neobohatili

Viděl všechny zápasy. Jen u těch, které šly proti sobě, si jeden dal ze sestřihu. Stanislav Levý, expert iSport.cz, může směle hodnotit mistrovství světa. Že bude mít Messi formu, očekával. Vypichuje však také přínos argentinského trenéra Lionela Scaloniho. „Dodal do mužstva součinnost, týmovost, řád.“ A jak zní hlavní ponaučení ze šampionátu? „Fotbal ukázal, že se ubírá směrem do maximální rychlosti. Běžecké i s míčem.“

Jak se vám mistrovství líbilo?

„Bylo velmi dobré. Já jsem si ho užíval, i když nechybělo ani pár slabších zápasů. Vrcholem pak bylo finále. Absolutní reklama na fotbal. Vydržela se na něj dívat i moje šestiletá vnučka.“

Je to detail, ale možná vydá víc než kdovíjaká analýza. Že šestiletá vnučka vydrží u televize zápas s prodloužením a penaltami.

„Já to tak trochu beru. Asi mělo finále takovou kvalitu, že chytne i takového človíčka. Ona je tedy všestranně sportovně nadaná, dělá pomalu všechny sporty, ale opravdu ji to chytlo. Měla svého oblíbence Di Maríu, takže nakonec byla i spokojená.“