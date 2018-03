Krmenčík srovnal Baroše! Se Schickem nám dejte tři čtvrtě roku, říká

Michael Krmenčík to v národním týmu rozbalil od svého prvního startu. V listopadu 2016 se trefil hned v premiéře při neúspěšné kvalifikaci o postup na světový šampionát do Ruska proti Norsku, kde přispěl k výhře 2:1.

Plzeňský gólostroj se nezasekl ani v dalších zápasech. Naposledy pálil do sítě Číny, kde jako střídající hráč pomohl k obratu gólem a velmi dobrým výkonem. Vstřelil svou sedmou reprezentační branku, potřeboval na ně 13 startů. Stejnou bilanci měl na začátku kariéry v áčku i Milan Baroš. V historii už je lepší pouze trojice Patrik Berger (11/7), Jan Koller (8/7) a Josef Bican (3/7).

Jde o opravdu luxusní čísla, která vyzní i ve srovnání s dalšími českými kanonýry uplynulých let. Například Pavel Kuka (22/7), Zdeněk Nehoda (15/7) či Tomáš Skuhravý (23/7) na tom byli hůř.

Střelecky se ukázal i Patrik Schick, vzývaný talent a nejdražší posila AS Řím. Momentálně je na bilanci 7 zápasů, dvě branky. První trefu vstřelil během přípravy na EURO 2016 s Maltou, kam ho nakonec trenér Pavel Vrba nevzal.

Trenér Jarolím: Prospaný začátek? Nechtěl jsem ani věřit, že je to možné 1080p 720p 360p REKLAMA

Fungující spolupráce nového útoku

Schick stejně jako Krmenčík přišel v utkání s domácí Čínou na hřiště po přestávce, kdy Češi prohrávali 0:1. Spolupráce s plzeňským tankem fungovala, dvojice mladých forvardů znamená solidní příslib do budoucna.

„Jo, myslím, že by to šlo. Oba se slušně pohybovali, bylo s kým hrát. Ne nadarmo se říká: jak vám hrají útočníci, tak vám hraje celé mužstvo. Dokázali udržet balon a byli cítit. Pomohlo to všem. Jsem rád, že se dá hrát s oběma,“ chválil své útočníky po pondělním duelu trenér Karel Jarolím.

Český kouč běžně využívá hru s jedním hrotovým útočníkem. V přestávce zápasu s Čínou ale rozestavení změnil. Druhá půle ukázala, že si dva čeští forvardi na hřišti vyhoví. „Možné to je, ale nesmějí spoléhat na to, že hrají pouze dopředu. V určitých fázích musejí pomoci mužstvu i směrem zpátky, do prostoru, kde je potřeba tu práci udělat. Ale vzhledem k tomu, že bychom rádi hráli ofenzivně, tak ta možnost tady je,“ upozornil Jarolím.

Spokojení se spoluprací na hřišti byli oba útočníci. „S Páťou se mi hraje dobře, protože si dokážeme vyhovět. To šlo vidět. Schicky má svoji kvalitu, hraje tam, kde hraje, a je technicky dobře vybavený. Jeden blokuje, druhý zabíhá… Navíc jsme každý dali po gólu a já ještě udělal penaltu. To hovoří za všechno,“ pochvaloval si Krmenčík.

Hyský o českém týmu: V bráně a záloze je kvalita, nejistota na stoperu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

25letý snajpr plzeňské Viktorie zároveň prosí o trpělivost. Aby souhra se Schickem klapala, oba potřebují ještě nějaký čas. „Spolupráce fungovat může, ale vidíte české fanoušky, kteří pro to nemají pochopení. Baroš s Kollerem taky spolu hráli půl roku, než se rozehráli… Když nám dáte třičtvrtě roku, bude to dobrý. Jestliže budeme pokračovat v tom, jak jsme si nastavili druhý poločas proti Číně, budeme úspěšní,“ odhadoval Krmenčík.



"Já mám rád hrát na dva útočníky, mně tohle rozestavení i celkem vyhovuje," neskrýval Schick. "Dost jsme spolu během zápasu komunikovali, párkrát jsem si to spolu dali. Myslím, že to nebylo úplně špatné. Rezervy tam ale ještě jsou vidět," popisoval útočník AS Řím vzájemnou spolupráci.

Jestli se z Schicka s Krmenčíkem stanou noví Koller s Barošem, nejlepší střelci v historii české reprezntace, samozřejmě ukáže až čas. Oba potřebují další společně strávené minuty na trávníku a především obstát proti těžším soupeřům, než je Čína.

„Jsou typologicky trochu jiní, dokázal bych si to představit. Schick je hráč, který si umí najít prostor i trošku níž, dokáže se zapojit do kombinace. Krmenčík je zase klasický hroťák. Určitě se to dá, tahle dvojice by společně mohla fungovat," prohlásil pro iSport.cz fotbalový expert Martin Hyský.

První trefy Kollera, Baroše, Krmenčíka a Schicka:

Michael Krmenčík:

Norsko (2:1, kvalifikace MS 2018, 11.11. 2016),

Litva (3:0, příprava, 22.3. 2017),

San Marino (6:0, kvalifikace MS 2018, 26.3. 2017),

Belgie (1:2, příprava, 5.6. 2017),

San Marino (5:0, kvalifikace MS 2018, dva góly, 8.10. 2017),

Čína (4:1, příprava, 26.3. 2018)

Celkem: 13 zápasů, 7 gólů

Patrik Schick

Malta (6:0, příprava, 27.5. 2016),

Čína (4:1, příprava, 26.3. 2018)

Celkem: 7 zápasů, 2 góly

Milan Baroš:

Belgie (1:1, příprava, 25.4. 2001),

Severní Irsko (3:1, kvalifikace MS 2002, 6.6. 2001),

Malta (3:2, kvalifikace MS 2002, 5.9. 2001),

Bulharsko (6:0, kvalifikace MS 2002, 6.10. 2001),

Jugoslávie (5:0, příprava, dva góly, 6.9. 2002),

Bělorusko (2:0, kvalifikace EURO 2004, 16.10. 2002).

Celkem: 93 zápasů, 41 gólů

Jan Koller

Belgie (1:0, příprava, 9.2. 1999),

Estonsko (2:0, kvalifikace EURO 2000, 5.6. 1999),

Skotsko (3:2, kvalifikace EURO 2000, 9.6. 1999),

Švýcarsko (3:0, příprava, 18.8. 1999),

Litva (4:0, kvalifikace EURO 2000, dva góly, 4.9. 1999),

Bosna a Hercegovina (3:0, kvalifikace EURO 2000, 8.9. 1999).

Celkem: 91 zápasů, 55 gólů

Kadeřábek: Kdybychom tady prohráli, tak ani neodletíme domů 1080p 720p 360p REKLAMA

Schick: Jsme rádi, že jsme to zvládli. V prvním poločase jsme byli píchlí 1080p 720p 360p REKLAMA