Poborský: Potřebujeme plán, ne dokola měnit trenéry. Co je třeba řešit?

Bude pokračovat jako patron mládežnických reprezentací. A taky jako výkonný ředitel projektu Regionálních akademií FAČR, kterému věří. Ale u áčka Karel Poborský nebude.

Jak čtvrteční schůzky s Romanem Berbrem a Martinem Malíkem probíhaly?

„Dopoledne jsem se sešel s panem Berbrem. Řekli jsme si nějaké věci, jemu se to prvotně líbilo, vůbec na svazu byla hodně žhavá myšlenka ukrajinského modelu, která nedopadla, rozhodli se pro trenéra Jardu Šilhavého. Takže trenéra mají a v podstatě svazu by se líbilo, kdybych se k tomu nějak připojili já. Tak jsem přednesl svoje vidění fotbalu.“

Což je...

„Takhle, jestli to pro mě má být zajímavé, musí jít o strategické rozhodnutí, ke kterému se připojím, když si bude svaz myslet, že já mám být ta osoba, která to bude řídit a zaštiťovat. V jedné větě to třeba znamená, že se áčko v dlouhodobém horizontu vrátí zpátky na svaz a bude součástí celého reprezentačního dění, ty jednotlivé články se spojí a bude se o tom mužstvu přemýšlet jako o nedílné součásti svazu.“

Jak to myslíte? Jako že je podle vás áčko nějak odtržené od asociace?

„Mně to tak přijde. Žije si svým životem. Celé se to musí uchopit koncepčně. Jsem připravený se na tom pak podílet, to je pro mě zajímavé.“

Ještě zpátky k těm schůzkám.

„Odpoledne jsem pak seděl s předsedou Martinem Malíkem. Ten mi nabídl konkrétní pozici v novém realizačním týmu, tedy asistenta Jaroslava Šilhavého. Což jsem odmítl.“

Proč?

„To není role, ve které bych se viděl, tohle pro mě nemá smysl.“

Takže šlo jen o tuhle jedinou nabídku? Nebyla ve hře vyšší pozice, řekněme zodpovědnější?

„Ne, na stole ležela pouze tato. Znovu jsem předsedovi převyprávěl svoje vidění fotbalu, řekl jsem mu to, co panu Berbrovi dopoledne.