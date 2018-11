Bez zkoušení. Češi vsadí v Polsku na Pavlenku, otazník je v obraně i záloze

Nebude to žádný pouťák. Krásná aréna v Gdaňsku, která svým vzhledem připomíná jantar, se naplní asi ze tří čtvrtin burácivými polskými fanoušky. Ti za to umí vzít. Češi se v těchto kulisách budou snažit potvrdit, že první dvě vystoupení pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým byla skutečným znakem progresu, nikoliv jen plácnutím do vody.

Opticky bude pro národní mužstvo důležitější pondělní střet se Slováky. V prestižním derby půjde o zachování účasti ve druhé výkonnostní skupině v nově vzniklé Lize národů. Ale pro Šilhavého je důležitý a cenný každý zápas.

„Bereme to jako přípravu nejen na duel se Slovenskem, ale už i na kvalifikaci na mistrovství Evropy, která nás brzo čeká. Nebudeme k tomu přistupovat lehkovážně, že bychom si tu chtěli něco zkusit. Budeme tu chtít předvést co nejlepší fotbal,“ slíbil kouč české reprezentace před dnešní bitvou.

Poláci trénovali na Čechy i s Lewandowským. Grosicki si spletl Podolského s Poborským 720p 360p REKLAMA

Fotbal v jeho premiérovém dvojutkání byl slušný. Češi působili na Slovensku i Ukrajině aktivně, uměli zakombinovat. A hlavně hráli zaníceně a s chutí. Na to je třeba navázat a ne na odevzdaný výkon, který elitní český výběr předvedl v září v Rusku, což vyústilo v šílené představení, debakl 1:5 a konec Karla Jarolíma.

„Energie z posledního srazu tu zůstala, ale budu apelovat na hráče, že obhajovat výkony bude těžší. Jsme ostražití,“ přiznal Šilhavý.

V jakém složení proti Polsku vyrukuje? Ačkoliv má tým jen pár dní pohromadě, o sestavě měl včera vpodvečer docela jasno.

„Sestavu už máme v hlavě, je daná. Chystáme se využít pravděpodobně šest střídání, které ten zápas umožňuje, a připravit se tak na pondělní zápas,“ připustil Šilhavý s tím, že všichni členové kádru jsou zdraví. Ostatně omluvenek předtím napočítal docela dost.

Pravděpodobná sestava Česka proti Polsku Schick Krejčí, Dočkal, Vydra Darida, Pavelka Novák, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek Pavlenka

Je jasné, že do brány půjde od první minuty Jiří Pavlenka z Brém. Kdo dál? Na pravém kraji obrany je momentálně jasnou jedničkou Pavel Kadeřábek, ve středu se minule osvědčil Ondřej Čelůstka. Vedle něj nastupoval Jakub Brabec, ale nyní se po zranění vrátil Tomáš Kalas, je možné, že Šilhavý dá přednost spíš jemu. Nalevo je variantou buď Theodor Gebre Selassie, nebo Filip Novák.

Do středu zálohy se český trenér bude zřejmě snažit napasovat dalšího navrátilce Vladimíra Daridu, proto by měl posadit jednoho z dvojice David Pavelka – Tomáš Souček. Bořek Dočkal má místo prakticky garantované, minule byl správným lídrem ve hře i v kabině. Na pravém křídle se nabízí opět varianta s Matějem Vydrou, nalevo připadá v úvahu Jakub Jankto, nebo Ladislav Krejčí.

Při absenci zraněného Michaela Krmenčíka by měl v útoku nastoupit Patrik Schick, povzbuzený víkendovou první trefou v probíhajícím ročníku italské ligy.

Polsko se vzpamatovává z neúspěchu na mistrovství světa a ani na teď podzim neoplývá pohodou. Už nyní na beton spadne z elitní skupiny v Lize národů, konkurence Portugalska a Itálie byla nad jeho momentální síly. Přesto disponuje kvalitním kádrem a silou. „Můžeme to brát jako pohárové utkání,“ poznamenal Šilhavý.

Vydra: Na čem stavět v české reprezentaci? Střední generace spolu hraje dlouho 720p 360p REKLAMA