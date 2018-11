Nedostatky nezakrýváme, říká Šilhavý. Proč nechtěl dělat příliš změn?

"Myslím, že je to krůček po krůčku, pořád to jde nahoru. Nechci tu pořád jen opakovat tu atmosféru v týmu, bez ní to nejde, ale není to jen o ní. Potom to musejí kluci potvrdit na hřišti. Vnímáme, že tam byla spousta výborných věcí, ale i spousta nedostatků, které nezakrýváme. Bavíme se o nich a budeme je odstraňovat," řekl novinářům Šilhavý.

Český celek v Gdaňsku vyhrál gólem Jakuba Jankta z 52. minuty a ve třetím duelu pod Šilhavým podruhé zvítězil. V říjnové premiéře nový kouč s reprezentací dosáhl na cenný triumf 2:1 v derby na Slovensku a poté těsně prohrál 0:1 na Ukrajině.

"Skalp tak silného týmu, kterým Polsko bezesporu je, je velmi příjemný. Určitě je to taky velké povzbuzení do následujícího zápasu, který nás čeká v Praze, ten o body. Věřím, že nás to posune zase o kus dál," řekl Šilhavý.

Český celek potřebuje proti Slovensku udržet druhé místo ve skupině B1 Ligy národů, aby nespadl do slabší Ligy C. "Nechtěl bych, aby to najednou bylo tak, že jsme nahoře, že nad nás není, že si se Slovenskem poradíme. Myslím, že nikdo takový tady ale není, počínaje ode mě, přes kluky konče. Půjdeme do toho zase s pokorou a věřím, že to proti Slovensku zvládneme," prohlásil Šilhavý.

Přestože se v Polsku jednalo o přípravu, udělal jen dvě změny v sestavě oproti předchozímu utkání na Ukrajině. "Šli jsme do toho cestou co nejméně změn. Na jednu stranu jsou tu hráči, kteří by mohli třeba dostat šanci v sestavě, ale na druhou stranu já respektuji tento zápas. Hrajeme mezistátní zápas s Polskem za Česko, tak ho chceme vyhrát. S tím jsme do toho šli. Že se i při tom podaří prostřídat nějaké hráče, které jsme chtěli vidět, to je jen dobře," konstatoval Šilhavý.

I u reprezentace se zatím potvrzuje, že se mu v nových angažmá obvykle od začátku daří. "Čím to je? Chovat se normálně. Co dělám, to mi vychází. Teď si samozřejmě dělám srandu," usmál se. "Myslím, že hodně dělá výběr lidí a hráčů, které si vybírám okolo sebe. Nevím, možná tam nade mnou někdo drží ochrannou ruku," podotkl s úsměvem.

"Přiznám se, že jsem nečekal, že to půjde tak rychle. Ale co je rychle? Máme za sebou teprve tři zápasy. Začátek je dobrý, pravděpodobně jdeme správnou cestou. Teď nás čeká zápas se Slováky a pak hlavně kvalifikace mistrovství Evropy, tam chceme uspět," řekl Šilhavý.

Zápas v Polsku mu hodně napověděl o sestavě na Slovensko. "Řekl bych, že mi to udělalo jasněji. Stoprocentně rozhodnutý ještě nejsem, ale z 80 až 90 procent ano," dodal český kouč.

