Koubek o Brazílii: Největší zápas kariéry? Jen když jste na hřišti | iSport.cz

„Pro nás jako tým je to konfrontace s jedním z nejlepších mužstev na světě. Je to taková odměna za poslední výsledky, za to, jak jsme se dokázali zvednout za minulé dva srazy," připomněl Koubek výsledkové zlepšení, které český národní tým zaznamenal pod vedením Jaroslava Šilhavého. "Předtím nás čeká důležitější zápas, taky velký (Anglie ve Wembley). Myslím si, že se na ten sraz všichni těšíme o to víc, když nás čekají taková mužstva.“

Koubek, který v Rennes působí od srpna roku 2017, ale příliš nepočítá s tím, že by se dostal mezi tři tyče. Trenér Šilhavý zatím dal přednost Jiřímu Pavlenkovi s Tomášem Vaclíkem. "Z pohledu brankáře na lavičce to asi nebude největší utkání reprezentační kariéry, ty se počítají jenom když jste na hřišti. Kdybych dostal šanci, samozřejmě by to pro mě největší zápas byl, ale to jsou kdyby," řekl 26letý brankář.

"Věřím, že Brazilci to nebudou brát jako nějaký pouťák. My budeme hrát na sto procent a budeme chtít uhrát co nejlepší výsledek. Nebudeme se k tomu stavět tak, že přijeli Brazilci, tak si z toho sednem na zadek," vyhlásil bývalý brankář Sparty velké ambice.

Ve francouzské lize se Koubek potkává s hvězdou PSG, Neymarem, který je největším tahounem Brazílie. Pro českého gólmana ale "kanárci" zdaleka nejsou celkem jednoho muže. „Nejde jenom o Neymara, je tam spousta skvělých hráčů, na které jsem možná ještě víc zvědavý než na něj. To, že přijede Brazílie, je samo o sobě velká vizitka pro Českou republiku, teď bychom ještě chtěli, aby si ten den lidi pamatovali i jinak, než že tu Brazílie hrála, ale že jsme s nimi odehráli pěkný zápas s dobrým výsledkem,“ zopakoval.