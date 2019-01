Osmifinále nestačilo. Trenér Soukup po dvou a půl letech končí v Bahrajnu | iSport.cz

„Prezident bahrajnského olympijského výboru má jiné představy o vývoji týmu do budoucna,“ vysvětlil Soukup. Jeho jméno u bahrajnské reprezentace už nenajdete ani na anglické verzi Wikipedie.

Pro představu: předseda bahrajnského fotbalového svazu chtěl dál pokračovat v české cestě, jenže mocný šejk Násir coby šéf olympijského výboru řekl ne. Šejkovo slovo mělo větší váhu proto, že olympijský výbor financuje jednotlivé sportovní federace – včetně fotbalu.

„Přes toto rozhodnutí byly naše výsledky pozitivně hodnoceny,“ dodal Soukup. Mimochodem, v Bahrajnu pro Bohemians objevil útočníka Júsufa, jenž v létě odejde do Slavie.

S poloamatéry, kteří kromě fotbalu mají ještě civilní povolání, Soukup dělal malé zázraky. Dostal je do semifinále prestižního Gulf Cupu a na mistrovství Asie jeho tým prošel z prvního místa ve skupině. Na rozehraném turnaji ve Spojených arabských emirátech Bahrajn remizoval s hostiteli, prohrál s Thajskem a porazil Indii. Osmifinále s favorizovanou Jižní Koreou senzačně dotáhl do prodloužení, prohrál gólem ze 107. minuty.

V únoru se má Soukup vrátit do Česka a rozhodne se, co dál. Nebylo by překvapení, kdyby znovu trénoval v arabských končinách: před Bahrajnem vedl Jemen a egyptskou dvacítku. V české lize naposledy působil před šesti lety v Českých Budějovicích.