Česko - Brazílie: Kapitán Casemiro: Brazílie je v procesu renovace. Češi umí hrát dobrý fotbal | iSport.cz

Po zraněném Neymarovi jste převzal kapitánskou pásku? Jak se v nové roli cítíte?

„Především je to pro mě obrovská čest, jsem na sebe strašně hrdý. Víte, hlavně jsem rád, že jsem součástí brazilské reprezentace. A to, že jsem kapitánem, je věc navíc. A jak to bude dál? To si musí rozhodnou Tité (trenér). V našem týmu jsou všichni hráči lídry, každý má důležité slovo.“

Mluvíte za celý tým víc, než dosud bývalo obvyklé?

„Samozřejmě. Od toho tady jsem. Ale celý tým má možnost komentovat tréninky, zápasy, bavit se o slabinách, o silných stránkách. V mužstvu je to nastavené tak, že spolu mluví nejen hráči, ale společná debata probíhá i s trenérem a jeho asistenty. Tak to má být, jedině tak se můžeme zlepšovat.“

Po brzkém konci na mistrovství světa je brazilská veřejnost netrpělivá a očekává výsledky. Po překvapivé remíze s Panamou její nervozita ještě vzrostla. Rozumíte tomu?

„Fanoušci si musí uvědomit, že naše mužstvo je v procesu velké renovace. V kádru je spousta mladých hráčů, kteří se musí sehrát se starou partou. Brazílie hraje v tento moment, jak nejlépe dokáže. Za to ručím. Snažíme se zlepšovat, dávat prostor novým klukům, abychom byli co nejlépe připraveni na červnové Copa América.“

Jste připravený podat mladým hráčům pomocnou ruku?

„Jistě, od toho tady jsem. Jsou to všechno skvělí fotbalisté. Třeba barcelonský Arthur je výborný v průnicích do obrany, Allan z Neapole zase hraje nesmírně agresivně. Oba jistě budou pro Brazílii velkým přínosem. Všichni hráči mají velkou vůli vyhrát, ať jde o jakéhokoliv soupeře. To platí i pro zápas s Českem. Chceme odevzdat, co nejlepší výkon.“

A napravit špatný výsledek 1:1 s Panamou.

„Jasně, konečné skóre bylo špatné, takové jsme neočekávali. Ale znovu opakuji, jsme v procesu. Skládáme nový tým. Jsem si jistý, že jsme na dobré cestě. Pozoruji v týmu vzájemný respekt a spolupráci.“

Berete zápas s Českem jako přípravu na mistrovství Ameriky?

„Rozhodně, bude to kvalitní test. Česko dokáže hrát dobrý fotbal. Po neúspěchu na mistrovství světa v Rusku byl na nás velký tlak. Cítíme ho vlastně neustále, nic se nezměnilo. V červnu ale chceme být v nejlepší formě. O to nám jde především.“

