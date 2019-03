Masopust po Brazílii: Zvedli jsme si sebevědomí. Byl to skvělý zážitek | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA PARÁDNÍ atmosféra před zápasem s Brazílií! Jak to vypadá u Edenu VŠECHNA VIDEA ZDE

Co vám zápas proti Brazilcům hlavně dal?

„Určitě zkušenosti. Dokázali jsme si, že můžeme hrát vyrovnaně i s Brazílií. Myslím, že pro nás hráče i pro fanoušky to byl skvělý zážitek.“

První půli jste zvládli velmi dobře. Proč to ve druhém poločase tak nešlo?

„Trochu nám pak došly síly. Hráli jsme fyzicky hodně náročně, vysoko jsme presovali. Brazílie je natolik zkušený a kvalitní soupeř, že bylo otázkou času, kdy se začnou prosazovat. Chtěli jsme hrát furt stejně, pořád je napadat, protože to na ně platilo. Ale jak říkám, nám pak trochu došly síly a Brazílie nás ke konci přehrála.“

Cítili jste, že Brazilci přidali ve druhém poločase?

„Jo, pak byli živější.“

Překvapilo vás, že Brazilci hráli v první půli vlažně?

„Těžko říct. Je otázka, jestli oni začali na půl plynu, nebo jestli jsme hráli my tak dobře organizovaně a nepříjemně, že jsme jim to neulehčili.“

Co jste říkal atmosféře? Nezdálo se, že by byla nijak bouřlivá…

„Vnímal jsem ji před zápasem, během utkání ji nedokážu úplně vnímat. Ale v momentech, kdy třeba člověk popochází, tak se mi to líbilo.“

Na vás osobně bylo vidět, že jste si věřil. Nebál jste se jít do kličky. Byl jste na Brazilce hodně nažhavený?

„Asi je jedno, proti komu hraju. Proti Brazílii to asi jinak nejde, než abychom si všichni věřili. Na hřiště bychom jinak vůbec nemuseli chodit.“

Připomínal vám někdo, že Češi jdou na Brazílii zase s Masopustem. Držitel Zlatého míče Josef Masopust jim dával gól ve finále mistrovství světa.

„Vláďa Coufal si to ráno přečetl někde v novinách, že jdeme asi po sedmdesáti letech na Brazilce a zase s Masopustem. Říkal, že tomu musel smát.“

V základní sestavě nastoupilo víc slávistů. Byla to pro vás výhoda?

„Jo. Když to vezmu já, s Cufem na lajně jsme sehraní, rozumíme si, víme, co od sebe čekat. Pro mě to byla výhoda.“

A pro celý tým?

„To si musí vyhodnotit trenér, ale myslím, že jsme nehráli špatně.“

Spravili jste si chuť po debaklu v Anglii?

„Ukázali jsme si, že se dá hrát i proti takovýmto soupeřům, i když výsledek tomu úplně neodpovídá. Ale určitě nám to posílilo sebevědomí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37. Pavelka Hosté: 49. Firmino, 83. Jesus, 90. Jesus Sestavy Domácí: Pavlenka – Coufal, Suchý, Čelůstka (58. Kúdela), Novák (46. Gebre Selassie) – Souček, Pavelka (69. Král) – Masopust, Darida (K) (55. Frýdek), Zmrhal (84. Jankto) – Schick (52. Vydra) Hosté: Alisson – Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro – Lucas Paquetá (46. Everton), Casemiro (K) (72. Arthur), Allan – Richarlison (63. Neres), Firmino (87. Fabinho), Coutinho (72. Jesus) Karty Hosté: Casemiro, Casemiro Rozhodčí Hategan – Sovre, Gheorghe (vš. Rum.) Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 19 116 diváků