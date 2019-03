Brazilce zaskočila česká agresivita. Změny potřebují čas, řekl kouč Tite | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 37. Pavelka Hosté: 49. Firmino, 83. Jesus, 90. Jesus Sestavy Domácí: Pavlenka – Coufal, Suchý, Čelůstka (58. Kúdela), Novák (46. Gebre Selassie) – Souček, Pavelka (69. Král) – Masopust, Darida (K) (55. Frýdek), Zmrhal (84. Jankto) – Schick (52. Vydra) Hosté: Alisson – Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro – Lucas Paquetá (46. Everton), Casemiro (K) (72. Arthur), Allan – Richarlison (63. Neres), Firmino (87. Fabinho), Coutinho (72. Jesus) Karty Hosté: Casemiro, Richarlison Rozhodčí Hategan – Sovre, Gheorghe (vš. Rum.) Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 19 116 diváků

První poločas jen těžko rozkmitávali nohy. Nechávali českému týmu prostor, pouštěli domácí do kombinace. Šilhavého výběr se dostával do hry, fungoval aktivní, vysoký presink i kvalitní pohyb celé jedenáctky. Odměnou byl krásný vedoucí gól Davida Pavelky, který rozdováděl zaplněný Eden.

„První půle se nám povedla, byli jsme ve hře, agresivní, získávali jsme balony a po tom zisku se na to dalo koukat. To, co jsme si řekli před zápasem, že bychom oproti pátku (kvalifikace v Anglii 0:5) chtěli zlepšit, tam bylo. Podařilo se nám vstřelit gól, jít do vedení, měli jsme z toho skvělý pocit,“ líbilo se stoperovi Marku Suchému.

Brazilci skutečně měli před přestávkou problémy, nemohli se dostat do zápasu a svého maximálního tempa. „Nebyli jsme překvapení silou českého týmu. Máte kvalitní tým, věděli jsme, že zápas nebude snadný. Trošku nás překvapila agresivita v tom dobrém slova smyslu, jak moc chtěli Češi balon,“ pochválil domácí soubor brazilský trenér Tite.

V poločase Brazílie vystřídala, změnila styl hry a na trávník napochodovalo mnohem víc napumpované mužstvo. Tím spíš, že hned po přestávce vyrobil zbytečnou chybu Theodor Gebre Selassie a Firmino pohodlně vyrovnal.

„V prvním poločase Češi dobře kombinovali a tvořili hru, to se nám tolik nedařilo a měli jsme s tím problém. Jsme zvyklí, že diktujeme hru my,“ uznal brazilský asistent Sylvinho. „Ale jak jsme ve druhém poločase vyměnili hráče, dostali jsme se do hry a vytvářeli si příležitosti. Začali jsme i lépe kombinovat,“ poznamenal k následnému obratu.

Brazilci nastartovali motory, evidentně nechtěli v Edenu prohrát a po remíze 1:1 s Panamou zapsat na evropské šňůře druhý nepříznivý výsledek. Po rychlém srovnání favoritovi pomohlo i to, že domácí výběr musel kvůli zraněním Daridy a Čelůstky dvakrát vynuceně střídat. Čechům se rozpadla výstavba hry, na druhé straně se naopak projevila individuální kvalita a zvýraznil se brazilský tlak.

„Je pro nás mnohem jednodušší, když máme tolik hráčů a můžeme vybírat z hodně variant,“ pochválil Sylvinho střídající hráče. Například bombarďák z Manchesteru City Gabriel Jesus přišel na plac v 72. minutě a po povedených akcích stihl dvě branky.

„Je normální, že změny, které v našem týmu děláme, potřebují čas. Důležité je pro nás vidět, že noví hráči si na role v reprezentaci zvykají a vidíme u nich progres. Konstruktivní kritiku přijímám, jsem otevřený v jakékoliv komunikaci s hráči i veřejností,“ ujistil Tite, že se nehodlá kabonit, když mu někdo z brazilských novinářů předloží, že jeho výběr nehraje podle představ.

Brazilci po zvládnuté přípravě s Českem směřují svůj tým na vrcholný cíl – květnový turnaj Copa América, který letos pořádají. Tam už místo na nějaké přešlapy nebude a případný neúspěch se jen tak neodpustí...

