Van Kessel ve Slavii vyhořel, teď je u velkého úspěchu! Jakou má roli? | iSport.cz

Přicházel s velkými očekáváními a vizitkou nejlepšího střelce slovenské ligy. I proto Slavia v létě 2016 za Van Kessela neváhala dát 35 milionů korun, což tehdy na českou ligu byla obrovská částka.

Ovšem hbitý forvard v Praze na povedené trenčínské angažmá vůbec nenavázal. Za první půlrok odehrál jen sedm ligových zápasů a v zimě se stěhoval na hostování do polské Lechie Gdaňsk. Pro následující sezonu pak putoval do Anglie, v Oxfordu hrál třetí ligu. Loni v létě se jej Slavia nakonec zbavila definitivně, když Van Kessel přestoupil do belgického Roeselare.

Ani tam neprožil ideální ročník, do základní sestavy druholigového celku se dostal všehovšudy třikrát. Častěji naskakoval do hry až v průběhu jako střídající, což je role, kterou aktuálně plní i v reprezentaci.

Curacao na Zlatém poháru začalo těsnou porážkou se Salvadorem (0:1), Van Kessel odehrál závěrečnou půlhodinu. Pak naskočil na poslední minuty vítězného souboje s Hondurasem (1:0) a včera měl důležitou roli při remíze s Jamajkou (1:1).

Soupeře poslal do vedení ve 14. minutě Shamar Nicholson, Curacao ale v samém závěru dokázalo srovnat. Van Kessel do zápasu vstoupil v šestasedmdesáté minutě a na klíčovém gólu měl podíl. Přímý kop po faulu na něj obrana Jamajky srazila na roh, po kterém se míč dostal k Jurienu Gaarimu, jenž parádní střelou zpoza vápna trefil postup.

Salvador, který před závěrečnými zápasy skupiny C držel druhé postupové místo za Jamajkou, totiž utrpěl nečekaný debakl 0:4 od Hondurasu a o skóre do vyřazovacích bojů neprošel. Curacao, které má jen necelých 160 tisíc obyvatel, se do čtvrtfinále mistrovství Severní a Střední Ameriky podívá poprvé od roku 1973. Tam narazí na vítěze skupiny D, kterým bude buď USA, nebo Panama.

Sestřih utkání Jamajka - Curacao: