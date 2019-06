Co dnes dělají hrdinové EURO 2004? Rentiéři, bafuňáři i majitel fitness | iSport.cz

Viceprezident, manažeři, podnikatelé či rentiéři. Před patnácti lety patřila parta kolem Pavla Nedvěda na evropském šampionátu v Portugalsku za jednu z nejlepších v historii českého fotbalu. V současnosti byli vidět na hřišti už jen tři členové slavného kádru (Milan Baroš, Jaroslav Plašil a Tomáš Hübschman). Jaký byl osud Brücknerova týmu, který podle mnohých expertů měl na to, aby EURO tehdy vyhrál?

Co dělají 15 let po bronzovém EURO 2004 Pavel Nedvěd a spol.?

Na konci roku 2010 se v Rusku, kde strávil sedm let, s aktivní kariérou v tichosti rozloučil. Jeho kroky vedly domů. V Praze se věnuje brankářům v Tempu Praha, které momentálně působí v pražském přeboru.

Po EURO přestoupil z Baníku do francouzského Auxerre, ale po dvou letech se vrátil. Kariéru ukončil v roce 2012 v dresu Karviné. Momentálně působí jako trenér dorosteneckých mužstev Baníku, kde má na starosti obránce.

Tomáš Hübschman (37 let) - záložník Jablonce

Další z těch, kteří se po šampionátu vydali do světa. Deset let strávil v ukrajinském Šachtaru Doněck, se kterým vyhrál Pohár UEFA. Před pěti lety se vrátil do Česka. Společně s Milanem Barošem a Jaroslavem Plašilem stále působí na top úrovni.

Na EURO 2004: obránce, 1 zápas, 45 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 58 zápasů, 1 gól

Tomáš Hübschman v zápase proti Německu v základní skupině EURO 2004, který česká reprezentace vyhrála 2:1 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport