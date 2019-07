Hrajeme pro Alžírsko, ne pro peníze, říkají noví mistři Afriky. Slavilo se i v Londýně | iSport.cz

Zápas začal vpravdě bizarním způsobem. Už ve druhé minutě senegalský stoper německého Schalke Salif Sané srazil střelu alžírského útočníka Baghdada Bounedjaha zpoza vápna tak nešťastně, že míč opsal ve své trajektorii nechytatelný oblouček, který skončil za zády nešťastného gólmana Senegalu – 1:0 pro Alžírsko.

Otěže utkání poté převzali Senegalci a své protivníky z Alžírska nepouštěli do větších šancí. Velkou příležitost na vyrovnání měl v 58. minutě útočník Liverpoolu Sadio Mané, ale stoper Alžírska jeho střelu zablokoval i za cenu ztracené kopačky. O dvě minuty později nařídil rozhodčí penaltu pro Senegal po nastřelené ruce jednoho z alžírských obránců, ale po konzultaci s kolegy u videa své rozhodnutí přehodnotil a pokutový kop zrušil. Senegal tak musel branku Alžírska dobývat dál.

This is how Algerian fans celebrated their African Cup of Nations win last night 🔥



The final was played in Cairo, Egypt.



This stadium is in Algiers, Algeria.



Incredible 👏#Algeria #AFCON2019final #AFCON2019 pic.twitter.com/i62IjmeWQH