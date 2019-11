Benzema a Francie? Svaz utnul debaty. Hvězda chce šanci, ve hře i Alžírsko | iSport.cz

Karim Benzema zažívá povedenou sezonu. I proto se ve Francii začal řešit jeho návrat do reprezentace • Reuters

Prožívá povedenou sezonu, daří se mu střelecky a na povrch vyvstala otázka, zda ho nepovolat do reprezentace. V případě Karima Benzemy (31) to však není tak snadné. Hvězda Realu Madrid totiž po sobotních prohlášeních šéfa francouzského svazu Noela Le Graeta ohledně jeho (ne)návratu do národního týmu uvažuje dokonce o reprezentování jiné země. Konkrétně Alžírska, odkud pocházejí jeho rodiče.