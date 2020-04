Temná vize fotbalu! Letos už žádná reprezentace, tvrdí jeden z šéfů FIFA | iSport.cz

Český tým dostal míč do kosovské sítě, ale branka Vladimíra Daridy neplatila kvůli předchozímu faulu Tomáše Součka na brankáře soupeře • Sport

Viceprezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Victor Montagliani předpokládá, že se letos kvůli pandemii nového koronaviru neodehrají prakticky už žádné reprezentační zápasy. Podle kanadského funkcionáře to bude důsledek omezení cestování po světě a snah odehrát domácí ligové soutěže. Obává se, že by po červnovém termínu mohlo být odloženo i zářijové reprezentační okno.