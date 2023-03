Osudy šampionů z MS 2014: Özilovo sbohem, další ve špičce i v páté lize

Pro řadu fanoušků nejlepší brankář poslední desetiletky. Jenže teď v nejistotě. Po německém krachu na MS v Kataru si zlomil nohu při lyžování a je mimo do konce sezony. Do Bayernu za něj přišla náhrada a velký konkurent - Yann Sommer z Mönchengladbachu.

Ron-Robert Zieler to zkusil i v Leicesteru

Po propadáku na MS 2018, které skončilo pro Německo už ve skupině, si za reprezentaci zahrál ještě třikrát, pak zmizel z plánů kouče Löwa. Na sestupu je i jeho klubová kariéra. Z Bayernu zamířil do Lyonu, tuto sezonu ho trápí zranění, často i zahřívá lavičku. Loni na podzim mu soud uložil zaplatit 1,2 milionu eur za napadení bývalé partnerky.

Erik Durm se do reprezentace dostal z Dortmundu

Nejmladší vítěz z roku 2014. Ačkoliv byl v německé nominaci na další dva šampionáty, na mistrovství světa poprvé nastoupil až loni v 93. minutě při výhře nad Kostarikou, která už nic nezměnila na překvapivém vyřazení ve skupině. Před touto sezonou se vrátil do Freiburgu, kde s kariérou začínal.

Kevin Grosskreutz oznamuje, že s profesionálním fotbalem končí. Pak si to rozmyslel.

Na MS 2014 patřil mezi jistoty, byl u propadáku na MS 2018 a vypadalo to, že v reprezentaci skončil. Zahrál si ale i na EURO 2020, v nominaci pro loňský světový šampionát v Kataru už chyběl. Slábne také jeho kdysi stabilní postavení v Dortmundu.

Zlatý kapitán! Už před turnajem oznámil, že v reprezentaci skončí. V Bayernu ještě zažíval úspěchy do konce sezony 2016/17, pak ukončil kariéru. Stal se ambasadorem úspěšné kandidatury Německa na pořádání EURO 2024, píše komentáře o fotbalu, které zveřejňuje také iSport.cz. Čtěte ZDE>>>

Per Mertesacker v civilu

Do finále MS 2014 naskočil na závěrečnou minutu, šlo o poslední z jeho 104 startů za Německo. V Arsenalu vydržel ještě další čtyři roky, než ukončil kariéru. Patří mu realitní kancelář, kterou spoluvlastní s bývalým spoluhráčem Clemensem Fritzem.

Shkodran Mustafi nikdy neuvažoval, že by reprezentoval jinou zemi než Německo

Na MS 2014 si připsal tři starty, o dva roky poté zamířil do Arsenalu a určitě věřil v ještě lepší vyhlídky. Z reprezentačního kádru vypadl po podzimu 2017. Nyní působí v Levante, s nímž zažil sestup z první do druhé ligy a trápí ho zranění.

Měl být německou hvězdou budoucnosti, to se neplní - po MS 2018 z kádru vypadl. Neprosadil se v Paris St. Germain, nyní je na hostování v Benfice Lisabon. Kvůli zranění však hrál naposledy na začátku února.

Rozhodl jediným gólem finále MS 2014 a měl táhnout Bayern Mnichov. V něm se trápil. Ani návrat do Dortmundu nevyšel, ale nakonec ještě chytil druhý dech v PSV Eindhoven a Frankfurtu. Po pěti letech se na MS 2022 dokonce vrátil do reprezentace.

Zahrál si na třech MS, v roce 2018 v reprezentaci skončil. Jeho klubová kariéra se blyští. Po pěti letech v Realu Madrid zamířil do Juventusu Turín, poslední půlsezonu strávil v Hertě Berlín, než v roce 2021 ukončil kariéru. Jeho bratr Rani patří mezi lídry Unionu Berlín, jednoho z překvapení aktuální bundesligové sezony.

Překvapivě naskočil do finále MS 2014 v základní sestavě narychlo místo zraněného Khediry, v zápase se však také zranil. V reprezentaci se natrvalo neuchytil, v Mönchengladbachu má ale stabilní pozici.

Extratřída a stabilní síla v záloze. V památném semifinále MS 2014 proti Brazílii (7:1) se zapsal dvěma brankami v rozmezí 69 sekund do historie MS jako střelec dvou nejrychlejších gólů po sobě. V Realu Madrid je už téměř devět let a stále patří mezi klíčové hráče. Reprezentační kariéru ale uzavřel už po EURO 2020.

Mesut Özil (záložník, 34 let)

Jeho konec v reprezentaci po MS 2018 byl třaskavý. Stal se hlavním terčem kritiky, bránil se poukazováním na údajný rasismus. Po úspěšném angažmá v Realu Madrid zamířil do Arsenalu, kde postupně stagnoval a stal se drahým náhradníkem. Větší vzepětí nepřinesl ani odchod do Turecka, ve Fenerbahce ho loni vyřadili z kádru. V létě pak zamířil do Basaksehiru, za který nastoupil jen v sedmi zápasech. Ve středu oznámil konec profesionální kariéry.