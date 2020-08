Hložek o reprezentaci: Motivuje mě, v útoku se cítím nejlíp. Co rekord?

Při jeho vývoji se jen čekalo, kdy se do seniorské reprezentace podívá. Ten čas přišel krátce po oslavě osmnáctých narozenin. Sparťanský ofenzivní univerzál Adam Hložek si užívá první sraz v elitním českém výběru. „Je to pro mě motivace,“ říká Hložek, který se může stát nejmladším reprezentantem v historii, pokud v Lize národů proti Slovensku (4. září) nebo Skotsku (7. září) nastoupí. Dynamický hráč si pochvaluje dobrý start Sparty do sezony, spolupráci s Lukášem Julišem i to, že nastupuje v útoku.

O vašem přesunu do reprezentačního áčka se už nějaký čas mluvilo. Myslíte, že na tento krok přišla nyní správná chvíle?

„Doufám v to. Se Spartou jsme se teď zvedli, myslím, že naše výkony stouply. Doufám, že si to přenesu i do reprezentace.“

A hned začnete bojovat o místo v kádru, který pojede příští rok na EURO. Jak vás tahle vidina láká?

„Určitě to beru jako motivaci, že tu můžu být. Budu se snažit v tréninku i v zápasech stoprocentní výkony a pak uvidíme.“

Můžete být nejmladším hráčem, který by kdy debutoval za reprezentaci. Jak by se vám takový rekord líbil?

„Musím říct, že na tenhle milník jsem se díval. Je krásné tady být, je to takový splněný sen, když tu vidím hráče, na které jsem se ještě před dvěma roky díval v televizi. Zároveň je to i motivace.“

V posledních měsících se o vás hodně mluví v superlativech. Jak těžké je zůstat na zemi?

„Myslím, že už od malička se snažím zůstat nohama na zemi. Snažím se podávat stoprocentní výkony v tréninku i v zápasech. Tohle jde mimo mě.“

Spartě se povedl start do ligy, dvakrát jste zvítězili. Dodává vám to sebevědomí?

„Určitě. Když se daří, je to vždy určitě lepší. Dali jsme si cíl mít do reprezentační pauzy šest bodů, po prvních šesti kolech chceme mít osmnáct bodů, k tomu máme dobře nakročeno. Funguje to a já doufám, že to půjde tak dál.“

Navíc útoku vám klape spolupráce s Lukášem Julišem.

„S Juldou se známe už dlouho, určitě mi to vyhovuje, myslím, že i jemu. Dobře se doplňujeme ještě s Dočkym (Bořkem Dočkalem), který je pod námi.“

Dříve jste nastupoval často z křídla, teď hrajete v útoku. Jste konečně na pozici, která je vám nejbližší?

„Od začátku, co hraju fotbal, jsem nastupoval v útoku. Ano, cítím se tam nejlépe.“

Pomáhá vám, že na srazu jste se spoluhráči ze Sparty Bořkem Dočkalem a Ondřejem Čelůstkou?

„Jo, určitě, bavil jsem se s nimi o tom. S Ondrou jsem na sraz dokonce přijel, ze začátku mi pomáhá. Myslím, že to bude v pohodě.“

Jak se cítíte v týmu, kde je tolik hráčů ze Slavie?

„Na reprezentační úrovni se rivalita mezi Spartou a Slavií neřeší. Myslím, že jsme tu všichni za jedním cílem.“

Čeká vás zápas proti Slovensku, v jehož výběru jsou někteří vaši spoluhráči ze Sparty. Řešili jste spolu tento zápas?

„Nějaké hecování proběhlo. S Lukášem Štetinou jsme se popichovali. Říkal mi, že kdybych nastoupil, bude hrát od podlahy a nebude mě šetřit. Já jsem radši mlčel.“