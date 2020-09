Schick se odpojí od reprezentace! Leverkusen volá, čeká ho prohlídka

Nikoliv do Bratislavy, ale do Leverkusenu. Útočník Patrik Schick se ve čtvrtek nevydá letecky s reprezentačním týmem na Slovensko k utkání Ligy národů, ale společně se svým agentem Pavlem Paskou odjede dle informací deníku Sport do Německa, kde absolvuje zdravotní prohlídku před zamýšleným přestupem do Bayeru.