Reprezentace zpřísnila opatření: izolace, testy i jídlo do Izraele

Radost českých fotbalistů po brance do sítě Slovenska • ČTK

Neuplynul ještě ani měsíc od divokého srazu národního týmu, kdy se mezi zápasy Ligy národů na Slovensku a se Skotskem muselo měnit kvůli pozitivním nálezům na COVID-19 a nařízením hygieny celé mužstvo. „Podruhé v takovém rozsahu už nás to snad nemůže trefit,“ zadoufal odhodlaně předseda fotbalové asociace Martin Malík. Reprezentace hlásí, že je na náročný trojboj, kdy se postupně představí na Kypru (7. října), v Izraeli (11. října) a ve Skotsku (14. října), připravena.

Nejprve krátká rekapitulace posledního hektického srazu reprezentace. Ve středu 2. září, dva dny před utkáním na Slovensku, vyšel pozitivní test na COVID-19 masérovi mužstva Eduardu Poustkovi, který tým opustil. Před zápasem v Bratislavě měl pozitivní výsledek na koronavirus ještě manažer týmu Libor Sionko.

Nakonec se hrálo a český výběr utkání i tak opanoval a vyhrál 3:1. Po něm byl ale po nařízení hygienické stanice rozpuštěn a poslán do izolace. Muselo se rychle jednat a trochu improvizovat. Na záskok povolaný trenér David Holoubek během pár hodin poskládal zcela nové mužstvo z ligových hráčů, kteří pak v Olomouci statečně vzdorovali Skotům, i když nakonec padli 1:2.

Pekelný sraz v dusné atmosféře sotva došuměl a už je tu nový. A logisticky ještě náročnější. Národní mužstvo čekají tři zápasy a pokaždé jinde. Nejprve ve středu 7. října přátelské utkání na Kypru, o čtyři dny později duel Ligy národů v Izraeli a pak nakonec 14. října zápas v rámci stejné soutěže ve Skotsku.

„Statisticky je snad i nemožné, aby nás to samé v takovém rozsahu trefilo podruhé. Přiznám se, že tým B nemáme připraven. Řešili bychom to operativně. Ale nedomnívám se, že bychom ho teď potřebovali. Na druhou stranu jsme asociace, která s tím má rozsáhlé a čerstvé zkušenosti. S trochou nadsázky si dovolím tvrdit, že i tohle bychom zvládli. Určitě si to ale nepřejeme,“ poznamenal předseda fotbalové asociace Martin Malík.

Co se změní oproti minulému srazu? V čem chce být reprezentace preciznější? Minule se vzrušeně rozebíralo, proč nebyli všichni členové týmu okamžitě testováni po příjezdu na hotel. Nyní bude postup následující: Realizační tým podstoupí první test na koronavirus už v pátek, znovu pak společně s hráči už v pondělí ráno. Dokud nebudou vyhodnoceny, hráči budou izolováni na pokojích na hotelu. Malík předpokládá, že výsledky všech by mohly být známy v pondělí odpoledne a že vpodvečer by se mužstvo mohlo sejít ke společnému tréninku. Další testy podstoupí celý tým před zápasy v Izraeli a ve Skotsku.

Fotbalová asociace připravila i manuál, kde popíše všechna opatření. Je připravena je i konzultovat s českými kluby, které hráče do týmu dodají. „Pro reprezentanty ze zahraničí jsme připravili kartu, která bude mapovat to, jakým způsobem se bude hráč v rámci srazu pohybovat. Jeho klub bude mít detailní přehled,“ podotkl Malík.

Národní tým se sejde v pondělí, ale už o den později odlétá na Kypr. Tam vydrží až do soboty, kdy se přesune do Izraele. V této zemi je situace kvůli koronaviru komplikovaná. „Proto jsme se čas tam snažili srazit na minimum,“ upozornil manažer týmu Libor Sionko. „Hotely jsou tam zavřené. Nám byl jeden speciálně přiřazen. Ani se v něm nebude vařit, jídlo budeme řešit dovozem,“ nastínil problémy v Izraeli Malík. Z něj se pak v pondělí ráno přesune česká výprava do Skotska, kde hraje ve středu.