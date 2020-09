Šilhavý má radost ze Sparty, Hložka bude přesouvat. Ondráškovi dal čas

Náročný venkovní trojboj má před sebou česká fotbalová reprezentace. Trenér Jaroslav Šilhavý poveze na přípravu na Kypr (7. října) a na duely Ligy národů do Izraele (11. října) a do Skotska (14. října) 23 hráčů do pole a tři brankáře. Nachystáni jsou i další náhradníci, pokud by mužstvo stejně jako na posledním srazu „trefila“ koronavirová nákaza. „Zapojíme všechny,“ prohlásil trenér na středeční nominační tiskové konferenci.

Proč dáváte šanci nováčkovi Tomáši Petráškovi a navrátilcům Antonínu Barákovi a Matěji Vydrovi?

„Matěj Vydra a Tonda Barák s námi delší čas nebyli. Matěj si vybojoval místo v Anglii, stejně tak Tonda Barák se posunul na hostování do Verony. Oba hrají pravidelně, takže i z toho pohledu jim chceme dát prostor, abychom je zase viděli. Tomáše Petráška jsme sledovali, ještě než vznikla první vlna pandemie, měli jsme naplánovanou cestu do Rakowa, abychom se na něj podívali. K tomu bohužel nedošlo, ale teď přesvědčuje i střelecky, na to že hraje stopera. Je to kvalitní hráč výborných fyzických parametrů. Také u něj chceme tenhle sraz využít k tomu, abychom ho viděli.“

Máte připravené hráči v pohotovosti, kdyby se do týmu dostal koronavirová nákaza?

„Mimo nominované vezmeme i tři hráče navíc, kdyby někdo vypadl. Jde o dva záložníky a jednoho obránce. Máme asi sedmnáct náhradníků, pro ně platí režim, že jsou připravení, kdyby něco nastalo. Věřím, že bychom to i v případě nákazy zvládli. Ale že by někde zůstal viset celý tým, to se snad nestane.“

Bylo těžké vybrat hráče do útoku, když jich hodně hraje ve slušné formě?

„Souhlasím. Momentálně máme takové útočníky, že si můžeme vybírat, hodně z nich má kvalitu. Patrik Schick nemohl hrát na prvním srazu, Matěj Vydra s námi nějakou dobu nebyl, teď dostává víc prostoru a hraje, také je to hodně kvalitní hráč. Zdeněk Ondrášek se vrátil zpátky do Česka, domlouvali jsme se s ním, že mu teď dáme čas na aklimatizaci. Věřím, že to takhle bude pokračovat a my budeme mít z čeho vybírat i v březnu a hlavně na mistrovství Evropy.“

S Adamem Hložkem počítáte vzhledem ke konkurenci mezi útočníky spíš na křídlo?

„Máme před sebou tři zápasy, dostane prostor. Počítáme s tím, že by nějakou část zápasu odehrál na straně, něco zase na špici na hrotu.“

Máte radost z toho, že se daří Spartě?

„Samozřejmě je pro nás potěšitelné, že Sparta zvýšila výrazně konkurenci v našem fotbale. Ukazují se i další hráči, třeba Sáček podává velice dobré výkony.“

Plánujete do zápasů dělat velké změny v sestavě?

„Chceme zapojit všechny hráče, co vezeme, což bude pravděpodobně 23 hráčů plus tři brankáře. Určitě nebude hrát jedna jedenáctka všechny tři zápasy. Bude to trošku rozdělené, hlavně v přípravě na Kypru dostanou šanci hráči, kteří teď za reprezentaci pravidelně nehráli.“