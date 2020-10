Hovorka: Reprezentaci si chci užít, týdny na hotelech jsou náročné

Prvního reprezentačního startu by se měl už dočkat. Slávistický stoper David Hovorka není v národním týmu nováčkem, ale ještě za něj nenastoupil. Ve středu v přátelském utkání na Kypru by mohl debutovat. Hovorka si prošel těžkými chvílemi, loni na podzim si vážně poranil koleno, vrátil se až v nové sezoně. „Už je to ale historie a já se chci dívat dopředu. Beru si z toho to pozitivní a teď si to tady možná chci o to víc užít,“ říká řízný obránce. Zároveň přiznává, že poslední týdny, kdy je neustále na hotelu, pro něj nejsou psychicky úplně jednoduché.

Na reprezentačním srazu jste už poněkolikáté, ale na svůj první start stále čekáte. Věříte, že teď už přijde?

„Je to pravda. Vždycky jsem snil o tom, že za reprezentaci nastoupím. Uvidíme, snad to vyjde.“

Prošel jste si těžkým zraněním kolena, vrátil jste se teď na podzim. Je pro vás pozvánka do reprezentace i určitou satisfakcí?

„Bohužel mě takové věci potkaly. Musím to tak brát a jít dál. Zranění k fotbalu patří, je to jeho daň. Když jsem byl zraněný, hrály se jiné zápasy, které byly super. Už je to ale historie a já se chci dívat dopředu. Beru si z toho to pozitivní a teď si to tady možná chci o to víc užít.“

Teoreticky můžete v obranné čtveřici nastoupit kompletně ve slávistickém složení, samozřejmě s Vladimírem Coufalem, který vás minulý týden opustil. Kvitoval byste tuhle variantu?

„Už kolikrát se mluvilo o tom, že bychom mohli takhle všichni hrát. Ale je to čistě na trenérovi a budeme respektovat, jak to postaví.“

Berete tento sraz i jako šanci ukázat se v boji o nominaci na EURO?

„Popravdě, takhle na to nekoukám. Pro mě je čest, že tu můžu být. Teď si to chci užít, pak uvidím, jak se bude vše dál vyvíjet.“

V posledních týdnech jste měli ve Slavii kvůli Lize mistrů speciální režim, byli jste prakticky pořád na hotelu. Teď v tomhle módu pokračujete v reprezentaci. Jak psychicky těžké je takhle fungovat?

„Není to nic lehkého, na psychiku je to náročné. Jste zavření pořád na hotelu. Ale taková je doba, musíme to respektovat a takhle to brát, nic jiného nám nezbývá.“

Navíc vám odpadl i pondělní trénink a na hřišti se sejdete až na Kypru. Je to velká komplikace?

„V zápase nás to snad neovlivní. Připravujeme se jako na každé jiné utkání, ale program je náročný a veškerá opatření kolem nám to neulehčují.“