Co ukázali Češi. Chvála stoperům, režisér Darida i pomalost bez nápadu

Ćeští fotbalisté v utkání na Kypru. Kdo se ukázal trenérovi Šilhavému, co je naopak nutné zlepšit? • FOTO: Koláž iSport.cz Výhra 2:1 na Kypru určitě neurazí, řada českých fotbalistů předvedla v přípravě zajímavé výkony. Nicméně v představení národního týmu se našly i chyby, o kterých mluvili po utkání hráči i trenér Jaroslav Šilhavý. Co ukázal duel o formě reprezentantů? Server iSport.cz nabízí pět věcí ze středečního klání.

Stopeři debutanti obstáli Tomáš Petrášek s Davidem Hovorkou se na hřišti ve společném dresu potkali poprvé, navíc poprvé oblékli barvy národního týmu. Trenér Šilhavý dal prostor neozkoušeným tvářím, které svou úlohu zvládly. Na prázdném stadionu v Larnace byly slyšet jejich hlasité pokyny, oba působili jistě, důrazně, vyšší Petrášek se ukázal i v ofenzivě. „Pro mě šlo o první zápas v reprezentaci, takže nebudu lhát, byla tam nějaká nervozita. Myslím, že je to logické. Snažil jsem se dělat svou práci nejlépe, jak umím. Samozřejmě cítím, že dokonalé to nebylo. Na druhou stranu na první zápas to podle mě nebylo špatné,“ hodnotil utkání pro Českou televizi stoper a kapitán Rakówa.

Režisér Darida V pozměněné sestavě navlékl kapitánskou pásku a okamžitě na sebe vzal dirigentskou taktovku. Vladimír Darida podle svého zvyku létal po celém hřišti, snažil se neustále dostávat do nabídky a operoval na velkém prostoru. V ofenzivě si dovolil několik parádiček, navíc bez problémů uklidil vítěznou penaltu na 2:1. „Kdybychom využili ještě nějakou z našich šancí, mohl být konec zápasu klidnější. Samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli. To, co jsme si před zápasem řekli, jsme víceméně plnili. Až na nějaké dvě krátké pasáže jsme to měli pod kontrolou. V některých situacích jsme mohli být přímočařejší,“ litoval Darida.

Zbrklý Vydra Do reprezentace se vrátil po roce a půl, trenér Šilhavý jej postavil od první minuty na hrot. Vydra se sice dostal do zajímavých situacích, ale zakončení bylo mizerné. Na útočníka z anglické Premier League předvedl málo, chyběla mu přesnost a zápis ve střelecké listině, o který si jeho možnosti říkaly. „Matěji Vydrovi chyběl kousek klidu a hladovosti po gólu, asi třikrát to mohl vyřešit lépe a nedal gól,“ poznamenal k 28letému hráči Burnley trenér Šilhavý. Pokud ve velké ofenzivní konkurenci chce přitlačit na Patrika Schicka, Michaela Krmenčíka a další adepty, což znamená dostat letenku na EURO, musí přidat.

Přibývá konkurence Jistě příjemné zjištění. Šilhavý poslal do utkání dva nováčky na stoperské pozice (Hovorka, Petrášek), Holeše s jedním startem a Provoda se dvěma. Všichni zvládli zápas poměrně slušně, velmi dobře se ukázal navrátilec Antonín Barák, Tomáš Holeš dokonce otevřel skóre utkání. Pro hráče, na které trenér Šilhavý běžně spoléhá, to znamená blikající červenou kontrolku. Kouč má kam sáhnout a oni musí zůstat na špičkách, aby si své pozice uhájili. „Dalo nám to spousty informací, ale nechci říkat, kdo byl nejlepší a kdo nejhorší. Byly tam zajímavé výkony, Tonda Barák přijel dobře připravený a odehrál slušný zápas. Hovorka si také vedl skvěle v úplně nové obraně. Tomáš Holeš dal gól,“ naznačil český kouč.